Diese Spiele-Knaller kommen im Oktober raus!

Psychologischer Survival-Horror, verpackt in eine düstere und dramatische Geschichte rund um James, der hofft, seine verstorbene Frau in der titelgebenden Nebelstadt finden zu können.

Ein kurzer Blick aufs Kampfsystem und sofort kommt wieder "Persona"-Feeling auf. Frech, cool, flott: Alle Punkte, die die Serie so ausmachen, scheinen an Bord zu sein.

Max Caulfield ist wieder da! © Square Enix/Deck Nine

Fast zehn Jahre ist es her, dass man als Max Caulfield, Protagonistin des ersten "Life is Strange"-Teils, eine folgenschwere Entscheidung nach der nächsten treffen musste. Das entscheidende Stichwort des Franchise: Der Butterfly Effect.

Zwar gab es seitdem immer wieder neue Ableger der Reihe mit anderen Charakteren, nun soll mit "Double Exposure" aber endlich ein direkter Nachfolger zu Max' Abenteuer veröffentlicht werden.

Allzu viel ist über den Inhalt nicht bekannt - aber die ersten Teaser machen Lust auf mehr: Max ist inzwischen Fotografie-Studentin an der Caledon-Universität. Doch als sie ihre Freundin Safi plötzlich ermordet auffindet, droht ihre Vergangenheit sie wieder einzuholen.

Anstatt wie in Teil 1 die Zeit zurückzudrehen, öffnet sie kurzerhand ein Portal in eine Parallelwelt, in der Safi noch am Leben ist.

Doch auch hier lauert der unbekannte Mörder im Schatten. Und Max muss ihn aufhalten.

Facts: