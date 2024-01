Großartiges Comeback! Das neue Prince of Persia ist das erste Highlight des Jahres!

Prince of Persia: The Lost Crown ist ein hervorragendes 2D-Metroidvania geworden, das Euch lange an den Controller fesseln wird.

Von Michi Heymann

Leipzig - Auf dieses Comeback mussten Fans sehr lange warten! Deutlich mehr als ein Jahrzehnt ist es her, dass die Spielereihe "Prince of Persia" einen neuen Ableger bekommen hat. Nun möchte Ubisoft die alte Marke wiederbeleben - mit Erfolg!

Im neuen "Prince of Persia" steuert Ihr dieses Mal nicht den Prinzen selbst, sondern einen Krieger namens Sargon. © Ubisoft Schon 2020 sollte der Prinz endlich zurückkehren. In Trailern wurde ein Remake des ersten Teils "Der Sand der Zeit" angekündigt. Grafisch sah das Ganze allerdings so furchtbar aus, dass der Titel bis heute auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Umso überraschender war es, dass Ubisoft dann plötzlich "The Lost Crown" aus dem Hut zauberte. Ein Spiel, das auf den ersten Blick so gar nicht an frühere Ableger erinnerte. Ihr steuert Sargon, einen der unsterblichen Krieger des Prinzen. Nach ein paar ziemlich vorhersehbaren Ereignissen ist es Eure Aufgabe, den Berg Qaf mit all seinen Geheimnissen zu erkunden und dabei auch eine Menge neuer Fähigkeiten zu erlernen. Gaming Von schlecht bis grauenhaft: Diese Spiele haben uns 2023 einfach nur enttäuscht Ganz anders als früher ist Sargons Abenteuer aber ein Metroidvania in 2D, was im ersten Moment für langjährige Anhänger sicherlich etwas befremdlich erscheinen kann. Doch schon nach wenigen Stunden ist klar: Die Mischung geht hervorragend auf! Euer Kämpfer schnetzelt sich mit teils enormer Geschwindigkeit durch die Gebiete und löst haufenweise richtig gut durchdachter Rätsel. Wie im Genre üblich sind die Levels teilweise erst später mit neuen Fähigkeiten zugänglich. Dafür hat Ubisoft aber extra eine Art Screenshot-Option eingebaut, mit denen Ihr die Stellen auf Bildern festhalten könnt und dadurch später nicht ziellos durch die Areale irrt - clever!

Prince of Persia: The Lost Crown erweckt Nostalgiegefühle

Toll: Die Fallenräume machen richtig Spaß und erfordern gutes Timing beim Durchschreiten. Im späteren Verlauf kann es richtig knackig werden. © Ubisoft Überhaupt ist Sargons Auftritt eine richtig runde Sache! Besonders die Kämpfe machen Spaß. Euer Held kämpft sich mit zwei Säbeln durch die Gegnerreihen. Dabei könnt Ihr Eure erworbenen Fähigkeiten wie den Ausweichschritt mit Attacken kombinieren und so schadlos Gegner umnieten. Bei Bossgegnern, gerade auf den zwei höheren Schwierigkeitsgraden, ist dann tatsächlich schon einiges an Fingerfertigkeit gefragt. Apropos: Wohlig warm an alte Ableger erinnert fühlte ich mich beim Absolvieren der Fallenräume, in denen Kreissägen und Stacheln aus den Wänden kamen. Diese Sprungpassagen sind teilweise wirklich knackig und erzeugen allerdings ein extrem befriedigendes Gefühl, wenn man sie gepackt hat. Denkt an mich, wenn Ihr die Nebenquest "Ein unmöglicher Aufstieg" macht. Gaming Seine Stimme trieb Zocker zur Weißglut: Wolff Fuss verkündet Ende einer Ära! So seid Ihr tatsächlich 20 bis 25 Stunden sehr gut beschäftigt, je nachdem, ob Ihr alle Sammelitems finden wollt. Wenn es etwas zu bemängeln gibt, dann sei es die eher flache Story, die mich bis zum Schluss nicht wirklich erreicht hat. Aber gut, die Spiele zeichneten sich bislang auch eher durch Ihr hervorragendes Gameplay aus - und da braucht sich "The Lost Crown" auf keinen Fall zu verstecken!

Die Bosskämpfe stellen ein Highlight des Spiels dar. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad kein Problem, müsst Ihr auf den höheren Kalibern schon ordentlich in die Tasten kloppen. © Ubisoft

Fazit zu Prince of Persia: The Lost Crown