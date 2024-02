Darum geht Final Fantasy VII Rebirth fast schon als Minispielsammlung durch

Midgar - Da ist er also, der lang ersehnte zweite Teil des Remakes von "Final Fantasy VII"! In "Rebirth" verschlägt es Cloud und seine bunte Truppe aus Kämpfern in die vielseitige Welt außerhalb der Stadt Midgar. Ob einer der meist erwarteten Titel 2024 tatsächlich auch das halten kann, was er verspricht, soll der folgende Test zeigen.