Im April kommt eines der letzten Werke des Dragon-Ball-Schöpfers!

Als Einsiedlerkrebs in einer zerfallenen Unterwasserwelt gilt es zahlreiche Feinde zu besiegen. © Aggro Crab Games

Freunde von Soulslikes haben inzwischen fast schon alle möglichen Spielwelten gesehen. Titel wie "Lords of the Fallen" entführen Euch in mittelalterliche Gegenden, Titel wie "Steelrising" versuchten eher einen mechanischen Ansatz.

Gar nicht so leicht, noch etwas Neues zu finden. Hat sich wohl auch Entwickler Aggro Crab gedacht. Deswegen führt ihr Titel in eine unverbrauchte Unterwasserwelt. "Another Crab's Treasure" erzählt die Geschichte eines Einsiedlerkrebses.

Eure Muschel wurde beschlagnahmt und es liegt an Euch, genug Schätze zu sammeln, um sie zurückzukaufen.

Doch es wäre kein Soulslike, wenn Euch nicht ein Haufen Gegner dabei in die Quere kommen würde. Mit aufgesammeltem Müll könnt Ihr Euch jedoch einen Panzer bauen.

Das klingt auf dem Papier alles sehr spaßig. Wir sind gespannt, ob das fertige Spiel dann auch überzeugen kann.

