Im Test: Immortals of Aveum ist ein Shooter, wie es sie leider nur noch selten gibt

In "Immortals of Aveum" schlüpft Ihr in die Rolle des jungen Magiers Jak, der hier rechts zu sehen ist. Euren Helden steuert Ihr dabei aus der Ego-Perspektive. In den vielen schicken Cutscenes bekommt Ihr ihn dann allerdings auch zu sehen. © EA

Denn in "Immortals of Aveum" ballern wir uns nicht als bis an die Zähne bewaffneter Super-Soldat durch die Pampa, sondern wir schlüpfen in die Rolle des jungen Magiers Jak, der sich nach einem Schicksalsschlag einer Elitekampftruppe, den "Immortals", anschließt, um im sogenannten Everwar mitzukämpfen, einem ewig währenden Krieg um die fiktive Welt "Aveum". Falls Ihr Euch wie ich gefragt hab, woher der Titel stammt: Das ist die einfache Antwort.

Als Elite-Magier ist es nun natürlich an Euch, "Aveum" zu retten. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht vorwegnehmen, denn im Gegensatz zu den meisten modernen Shootern nimmt diese in "Immortals" tatsächlich mal wieder eine wichtige Rolle ein. Glücklicherweise ist sie zudem auch durchaus unterhaltsam geschrieben, auch wenn Ihr Euch gerade bei den Figuren auf so manches Fantasy-Klischee gefasst machen solltet.

Noch viel wichtiger ist jedoch das Gameplay. Zwar führt Jak keine Schießprügel mit sich, der gute ist jedoch alles andere als unbewaffnet und setzt stattdessen auf eine Vielzahl an Zaubersprüchen und Fähigkeiten.

Komplett umgewöhnen müsst Ihr Euch dabei auch nicht, denn mit Euren drei "Haupttricks" ballert Ihr im Grunde wie in jedem anderen Shooter. Der grüne Spruch ist Eure Maschinenpistole, der blaue Euer Gewehr und rot die Schrotflinte. Das Ganze kommt eben nur nicht aus einem Schießeisen, sondern Eurer virtuellen Hand. Ach ja, nachladen müsst Ihr die Sprüche auch noch.

Ja, das Ganze klingt etwas albern. Nachdem ich mich allerdings daran gewöhnt hatte, hat mich "Immortals of Aveum" dann doch ziemlich schnell überzeugt.