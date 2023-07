Das Sommerloch ist vorbei: Diese Spielekracher kommen im August!

Der Gaming-August ist da und bringt einige interessante Titel mit sich! TAG24 hat eine kleine Auswahl vorbereitet.

Von Michi Heymann, Eric Mittmann, Marco Schimpfhauser, Annika Rank

Leipzig - Jetzt geht es so langsam wieder los! Der Gaming-August ist da und bringt einige interessante Titel mit sich! Eine kleine Auswahl haben wir im Sammler vorbereitet.

Atlas Fallen (Releasetermin: 10. August)

Im Action-RPG "Atlas Fallen" erkundet Ihr eine riesige Wüstenwelt und gleitet, ähnlich wie in "Journey", dabei geschmeidig über den Sand. © Deck13 Ursprünglich sollte "Atlas Fallen" vom deutschen Entwicklerstudio Deck13 schon im Mai erscheinen. Man wollte aber die Zeit bis August nutzen, um den Spielern das bestmögliche Erlebnis bieten zu können. Die ersten Spielszenen sehen jedenfalls stark danach aus, als würde der Titel kein Rohrkrepierer wie "Der Herr der Ringe: Gollum" von den deutschen Kollegen von Daedalic Entertainment werden. Im Action-RPG von Deck13 erkundet Ihr eine riesige Wüstenwelt und gleitet, ähnlich wie in "Journey", dabei geschmeidig über den Sand. Das sieht richtig gut aus! Gaming Pikmin 4 ist das beste Spiel für den Sommerurlaub! Neben Ruinen erkunden und Rätsel lösen soll der Fokus aber ganz klar auf den Kämpfen liegen. Dort könnt Ihr mächtige Waffen kreieren und mit den Fähigkeiten verschiedener Kreaturen zahlreiche Kombos auslösen. Ob das am Ende aber auch abwechslungsreich genug ist, um über lange Zeit zu fesseln, erfahren wir im August. Facts: Spiel: "Atlas Fallen"



Genre: Action-RPG

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

USK: Ab 12 Jahren

Preis: 59,99 Euro (Amazon)

Madden NFL 24 (Releasetermin: 18. August)

Noch mehr Realismus, noch mehr Details. Vor allem auf der aktuellen Konsolen-Generation sollen die Verbesserungen sichtbar werden. © EA Sports Spätestens wenn am 12. und 13. August die ersten NFL-Vorbereitungsspiele auf RTL Nitro und DAZN laufen, wird es den Fans des Sports mit Gaming-Hintergrund in den Fingern jucken. Wie jedes Jahr wurde erneut an diversen Stellschrauben gedreht und vor allem für die aktuelle Konsolen-Generation soll es noch mehr Feinheiten geben, die das Spiel realistischer machen. Das beginnt beim digitalen Grundskelett der Spieler, die noch detailliertere Bewegungssimulationen bringen soll - ob es einem auffällt, hm, mal sehen - bis hin zu einem verbesserten Fokus im Passing- und Blocking-System. Nicht nur die Offense, auch die Defense wird - wie bereits in den letzten Vorgängern - zunehmend als spielbare Waffe besser etabliert. Gaming Im Test: Exoprimal ist eine echte Überraschung! Aber bitte zahlt dafür nicht den Vollpreis Außerdem sollen vor allem die Quarterbacks noch variabler sein und - je nach realem Vorbild - gewisse Skills mitbringen, die für noch actionreichere First-Down-Schlachten eingesetzt werden können: Von Pässen während des Hechtsprungs bis zum schnelleren Umschalten zwischen Passing-Game und doch selbst laufen. Noch mehr Realismus bei den Quarterbacks klingt auf jeden Fall vielversprechend - solange man nicht mit den 49ers aufs Feld läuft. Dann könnte es natürlich schwieriger werden. Facts: Spiel: "Madden NFL 24"



Genre: Sport-Simulation

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One

USK: -

Preis: 79,99 Euro (Amazon)

The Texas Chain Saw Massacre (Releasetermin: 18. August)

Leatherface jagt seine Opfer, damit sie die Farm nicht lebend verlassen können. © Sumo Nottingham Basierend auf dem gleichnamigen Kultfilm soll "The Texas Chain Saw Massacre" Zockern ab Mitte August das Fürchten lehren. In dem Online-Game übernimmt man entweder die Rolle eines Mitglieds der Schlächterfamilie oder die eines ihrer Opfer. Einerseits ist man also mit Jagen, Verletzen und Töten beschäftigt, andererseits mit Flüchten, Verteidigen und Austricksen.

Quer über die Map sind verschiedene Werkzeuge und Items verteilt, die man sammeln und bei seiner Mission verwenden kann. Wichtig als Opfer ist dabei auch die Zusammenarbeit mit den anderen Flüchtenden, sodass man das Spiel für maximalen Spaß am besten mit seinen Freunden zocken sollte. Ähnliche Titel wie "Dead by Daylight", "Evil Dead" oder auch "Friday the 13th" erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Bleibt abzuwarten, ob "The Texas Chain Saw Massacre" an diese Erfolge anknüpfen und sie vielleicht sogar übertreffen kann. Facts: Spiel: "The Texas Chain Saw Massacre"



Genre: Survival-Horrorspiel

Plattform: PS5, PS4, Xbox Series, PC, Xbox One



USK: Ab 18 Jahren

Preis: 40 Euro (Amazon)

Immortals of Aveum (Releasetermin: 22. August)

In "Immortals of Aveum" nehmt Ihr statt mit Schrotflinte & Co. Eure Gegner mit Zaubersprüchen ins Visier. © EA/Ascendant Studios Was kommt da am 22. August mit "Immortals of Aveum" auf uns zu? Der Titel aus dem Hause EA wirkt auf den ersten Blick, als hätte jemand einen handelsüblichen Shooter genommen und Euch statt Schrotflinte und Co. nur noch Eure Hand gelassen, aus der Ihr nun Zaubersprüche verschießt. "Harry Potter" trifft "Call of Duty", möchte man fast sagen. Erste Gameplay-Sequenzen zeigen allerdings, dass Entwickler Ascendant Studios zumindest in Sachen Shooter-Feuerwerk sein Handwerk zu verstehen scheint. Wie in "Doom" seid Ihr ständig in Bewegung, erschafft dabei mit Magieschilden Eure eigene Deckung, zieht per Peitsche Gegner ran und schießt-zaubert ansonsten alles weg, was Euch nach dem Leben trachtet. Währenddessen fliegen unzählige Effekte über den Bildschirm. Die Grafik der Unreal-5-Engine ist dabei durchaus schick. Interessant auch: Das Spiel soll komplett auf eine Solo-Erfahrung setzen. Einen Multiplayer wie in anderen Shootern wird es nicht geben. "Immortals of Aveum" hat also durchaus einiges zu bieten. Ob die Story denn auch mit "Harry Potter" mithalten und letztendlich eine gute Solo-Erfahrung bieten kann, muss sich allerdings noch zeigen. Facts: Spiel: "Immortals of Aveum"



Genre: Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series

USK: Ab 16 Jahren

Preis: Circa 70 Euro (Amazon)

Under the Waves (Releasetermin: 29. August)

In "Under the Waves" schickt Euch "Detroit: Become Human"-Entwickler Quantic Dream dieses Mal unter Wasser. © Parallel Studio Nach "Beyond: Two Souls" und "Detroit: Become Human" schickt Euch Entwickler Quantic Dream dieses Mal unter Wasser! In "Under the Waves" taucht Ihr mit Protagonist Stan nicht nur in die Tiefen der Nordsee ein, sondern erforscht in einer spannenden Geschichte wohl auch Eure Seele. "Die Abgeschiedenheit der Tiefsee ist eine passende Manifestation seines Gemütszustands. Als Stan sich immer weiter in seine selbstauferlegte Einsamkeit zurückzieht, beginnt er weit unter der Oberfläche seltsame Ereignisse zu erleben", so der viel- und doch auch nichtssagende Text zum Spiel. Ob Ihr dabei auch wieder zahlreiche Entscheidungen treffen müsst, wie in den Vorgängern, die die Geschichte nachhaltig beeinflusst haben, ist noch nicht bekannt. Aber auch wenn nicht: alles sieht bislang nach einer spannenden Adventure-Erfahrung aus! Facts: Spiel: "Under the Waves"



Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

USK: Ab 12 Jahren

Preis: 39,99 Euro (Amazon)

