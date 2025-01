Im Test: "Sniper Elite: Resistance" bietet mehr vom Alten, aber das muss ja nicht schlecht sein

Die "Sniper Elite"-Reihe ist endlich zurück. Statt als Karl Fairburne machen wir diesmal jedoch in der Uniform von Harry Hawker Jagd auf Nazis und ihre Superwaffen. © Rebellion

"A sniper rifle! I know it like the back of my hand", sagt Hauptcharakter Harry Hawker jedes Mal, wenn er eine der Flinten aufhebt. Zu Deutsch heißt das in etwa: "Ich kenne es wie meine Westentasche." Und irgendwann während meines Tests zu "Sniper Elite: Resistance" dachte ich genau das auch über das Spiel.

Bereits zum sechsten Mal schickt uns Entwickler Rebellion als Elitesoldat in den Kampf gegen die Nazis. Anders als bisher ist "Resistance" dabei jedoch nicht auf einem neuen Schauplatz des Zweiten Weltkrieges angesiedelt, sondern genau wie Teil fünf im besetzten Frankreich, kurz vor der Landung der Alliierten. Das Geschehen spielt sich parallel zur Story des Vorgängers ab. Weil Meisterschütze Karl Fairburne entsprechend beschäftigt ist, schlüpfen wir diesmal in die Uniform des bereits erwähnten Harry Hawker, der bisher nur eine kleine Rolle spielte.

"Sniper Elite: Resistance" könnte man deshalb auch als eine Art Spin-off der Hauptreihe verstehen. Offenbar gefiel es den Entwicklern so sehr in Frankreich, dass sie noch ein Weilchen bleiben wollten und uns nun acht weitere Missionen im Heimatland des Croissants bieten.

Die Story kennt man bereits: Wieder mal stoßen wir auf eine Wunderwaffe der Nazis, die es nun auszuschalten gilt. Die Geschichte war noch nie der Höhepunkt von "Sniper Elite" und daran hat sich auch im sechsten Teil nichts geändert.