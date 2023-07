Pikmin 4 ist das beste Spiel für den Sommerurlaub!

Leipzig - In den letzten Wochen habe ich mich bereits ausgiebig mit den ersten beiden "Pikmin"-Spielen beschäftigt, da Nintendo die beiden Titel für die Switch veröffentlicht hat. Die Sucht hatte mich sofort wieder gepackt, entsprechend groß waren meine Erwartungen an den vierten Ableger. Und ich wurde nicht enttäuscht!

"Pikmin 4" präsentiert sich als absolutes Wohlfühlabenteuer und ist bestens für den Urlaub geeignet. © Nintendo

Gleich vorweg: plant Ihr in den kommenden Wochen noch eine Sommerreise und habt Eure Switch eingepackt, kommt Ihr an "Pikmin 4" eigentlich kaum vorbei. Das Wohlfühlabenteuer eignet sich perfekt zum Entspannen!

Doch worum geht es eigentlich? Gestrandet auf einem fremden Planeten braucht Eure Crew mal wieder die Hilfe der kleinen Pflänzchen, um nicht nur Captain Olimar zu finden, sondern auch um wertvolle Ressourcen zu sammeln. Bis zu 100 der niedlichen kleinen Viecher können gleichzeitig im Feld unter Eurer Kontrolle liegen.

Wie in den Vorgängern gilt es auf die verschiedenen Farben der Pikmin zu achten. Rote Pikmin sind beispielsweise immun gegen Feuer, blaue Pikmin können schwimmen.

So erkundet Ihr nach und nach eine hübsch anzusehende Welt voller Geheimnisse - und ohne Zeitdruck wohlgemerkt! Was im ersten Teil noch nervig und verkrampft war, ist nun vollkommen entschleunigt.

Schafft Ihr an einem Tag mal nicht so viel, könnt Ihr sorglos am nächsten Morgen einfach weitermachen.