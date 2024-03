Rise of the Ronin: Fans der beliebten Shogun-Serie sollten hier ganz dringend mal reinschauen!

Rise of the Ronin möchte das Soulslike-Genre weiter in den Mainstream treiben. Ist der Plan aufgegangen?

Von Michi Heymann

Leipzig - Nach dem grandiosen "Final Fantasy VII Rebirth" im Februar haut Sony nur einen Monat später den nächsten Exklusivtitel für die Playstation 5 auf den Markt. "Rise of the Ronin" hat einen klaren Auftrag: Das Soulslike-Genre weiter in den Mainstream treiben, wie es schon "Elden Ring" grandios gelungen ist. Ob der Plan aufgegangen ist, soll der Test zeigen.

Zu Fuß oder auf einem Pferd schaut Ihr Euch die Open World an. Grafisch ist das absolut in Ordnung, aber kein extremer Hingucker. © Team Ninja Die beiden "Nioh"-Teile gehören mit zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Auch "Wo Long" im letzten Jahr konnte mich überzeugen. Deshalb war ich sehr gespannt, wie nun Team Ninjas Weg in eine Open World aussieht. Wie schon eingangs erwähnt möchte man die bisher eher nischigen Titel nun populärer machen. Das geht schon damit los, dass man in "Rise of the Ronin" Genre-untypisch mehrere Schwierigkeitsgrade zur Verfügung hat. Nachdem Ihr zwei(!) Charaktere erstellt habt, geht es auch schon in die ersten Schlachten nach Japan im späten 19. Jahrhundert zur Zeit eines großen Umbruchs. Gaming Horror, Action und South Park! Diese Spielekracher erwarten Euch im März Wer schon länger Team Ninja treu ist, wird sich sofort heimisch fühlen. Gute Reflexe werden in Kämpfen vorausgesetzt, es gibt erneut zahlreichen Loot, auch wenn es nicht ganz so ausufert wie beispielsweise in "Nioh", und Feinde können besonders auf der höchsten Schwierigkeitsstufe äußerst gnadenlos sein, wenn sie Euch einmal erwischt haben. Grafisch sieht das alles sehr schick aus, auch wenn für ein PS5-Exklusive doch schon sehr viel Luft nach oben ist. Die Optik spielte bei den Entwicklern aber noch nie eine übergeordnete Rolle.

Auch Rise of the Ronins größte Stärke ist das Kampfsystem

Meist könnt Ihr Euch an Gegner heranschleichen und sie mit einem Hieb ausschalten. Kommt es aber zur Auseinandersetzung, ist kluges Vorgehen gefragt. © Team Ninja Was Spiele wie "Wo Long" ausmachte, war das fantastische Kampfsystem. Und das funktioniert auch bei "Rise of the Ronin" sehr gut, wenn auch nach meinem Geschmack nicht ganz so geschmeidig wie bei den geistigen Vorgängern. Euch stehen verschiedene Waffenarten zur Verfügung, die auch noch unterschiedliche Stile haben. Die lassen sich im Kampf per Knopfdruck ändern, da Eure Kontrahenten bestimmte Stärken und Schwächen gegen die jeweilige Kampfkunstart haben. Das gibt den Auseinandersetzungen durchaus Tiefe. Bei der Abwehr sieht es ähnlich aus. Ihr habt die Wahl zwischen klassischem Ausweichen oder einer speziellen Abwehrhaltung, die ähnlich wie in "Sekiro" funktioniert. Gaming Darum geht Final Fantasy VII Rebirth fast schon als Minispielsammlung durch Wehrt Ihr lang genug die Schläge der Feinde ab, kommen diese ins Stolpern und Ihr könnt einen sehr schmerzhaften Finisher ausführen. Sehr empfehlenswert. Wer sich bislang nicht an das Genre gewagt hat, weil es zu schwer ist, kann bei "Rise of the Ronin" getrost aufatmen. Schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist der Titel kaum ein Problem. In Hauptmissionen lassen sich zudem auch Koop-Spieler herbeirufen. Wer sich trotzdem unsicher ist, kann in der Open World etliche Gegner zerpflücken, um weiter aufzuleveln und neue Fähigkeiten zu lernen.

Auch Schusswaffen gibt es in "Rise of the Ronin". Drückt ab, bevor der Feind zuschlägt, und Ihr könnt böse Konterattacken einsetzen. © Team Ninja

Fazit zu Rise of the Ronin