So wird die Playstation zum Ende des Jahres deutlich aufgewertet

Deutschland - Bald ist schon wieder Heiligabend und nicht selten landet Technik unter dem Weihnachtsbaum. Gerade Gaming-Fans nutzen die schönste Zeit des Jahres, um ihr Erlebnis an den Konsolen noch etwas zu pushen. Sony hat in den vergangenen Wochen ein paar Dinge auf den Markt gebracht, um diesen Wunsch zu unterstützen.

Passend, dass Sony mit den Playstation Pulse Explore Earbuds vor ein paar Tagen ein neues Modell veröffentlicht hat. Doch was taugen die beiden kleinen Dinger, die mit einem stolzen Preis von 220 Euro daherkommen?

Zugegeben: Ich hatte erwartet, dass der Elektronikgigant zu einigen Produkten mehr Werbung machen würde. Zum Beispiel die Playstation Portal , die irgendwie ja doch die Konkurrenz für die Nintendo Switch sein will, ging beinahe komplett unter.

Wer richtig gute Kopfhörer für seine PS5 sucht, ist bei den Pulse-Explore-Wireless-Ohrhörern genau richtig. © Sony

Um es kurz zu machen: ziemlich viel! Die Kopfhörer liegen toll im Ohr, bieten einen klaren Sound und lassen sich kinderleicht bedienen. Als ich das neue "Avatar: Frontiers of Pandora" gezockt habe, waren Umgebungsgeräusche zu hören, die ich so über den TV zuvor kaum wahrgenommen habe. Weiterer Pluspunkt: die geringe Latenz!

Und wie funktioniert die Einrichtung? Ihr schmeißt den mitgelieferten Playstation-Link an die PS5-Konsole, drückt den deutlich herausragenden Knopf an Euren Earbuds und schon steht die Verbindung. Die Lautstärke lässt sich ebenfalls direkt an den Earbuds einstellen.

Klingt also alles top? Na ja, nicht komplett. Mit fünf Stunden Laufzeit haben die Sony-Kopfhörer einen sehr kleinen Akku.

Zudem scheinen die Pulse Explore vorwiegend wirklich nur für das PS5-Ökosystem gedacht zu sein. Eine Kopplung zum Beispiel mit dem Smartphone ist zwar möglich. Es fehlt aber beispielsweise ANC oder eine IP-Zertifizierung. Da machen alltagstaugliche Earbuds für weniger Geld mehr her.

Wer allerdings für seine PS5 oder seine Portal ein paar richtig gute Kopfhörer gesucht hat, dem seien die Pulse-Explore-Wireless-Ohrhörer ans Herz gelegt.