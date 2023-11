Spektakel oder Desaster: Bekommt der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten endlich ein gutes Spiel?

Das Besondere daran: Durch die Kombination verschiedenster Monster können komplett neue Kreationen entspringen, die Eurer Team noch weiter verstärken. In "The Dark Prince" sollen zudem die verschiedenen Jahreszeiten eine große Rolle spielen.

Klar, in einer bereits verfügbaren Demo ist deutlich zu sehen, dass auch dieser Titel grafisch keine Bäume ausreißt. Was "The Dark Prince" aber zum besseren "Pokémon" machen könnte, ist das Gameplay.

In Zusammenarbeit mit Lightstorm Entertainment und Disney wurde im Action-Adventure eine farbenfrohe Welt kreiert, die vor Filmanspielungen nur so wimmelt.

Man nehme den erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten , mische ihn mit der bewährten Formel der beliebten "Far Cry"-Reihe und heraus kommt "Avatar: Frontiers of Pandora"? Gut möglich!

Mit seinem ersten Trailer machte "The Day Before" 2021 einiges her. Neuere Aufnahmen sahen hingegen weniger gut aus. Und damit nicht genug: Wie sich herausstellte, soll diese Szene sogar vom großen Vorbild "The Division" abgekupfert worden sein. © Fntastic

Wird's wirklich ein Spiel oder doch der befürchtete Betrug? Um "The Day Before" ranken sich aktuell jede Menge Spekulationen, Theorien und Vorwürfe. 2021 angekündigt sorgte das Spiel zunächst für jede Menge Hype. Versprochen wurde damals eine grafisch beeindruckende offene Spielwelt, in der Ihr sowohl gegen Zombies als auch andere Spieler um Ressourcen und das eigene Überleben kämpfen solltet. "The Division" und "DayZ" ließen grüßen.

Die Ähnlichkeiten sollten an dieser Stelle jedoch nicht aufhören. Denn mit jedem Trailer, der zu dem Survival-Titel herauskam, entdeckten Spieler Szenen, die von anderen Games wie eben "The Division" oder "Call of Duty" abgekupfert waren. Hinzu kamen Release-Verschiebungen, ein Rechtsstreit mit einer Kalender-App mit demselben Namen sowie Enthüllungen darüber, dass bei der Entwicklung unbezahlte Freiwillige eingesetzt worden sein sollen.

Komplett erhältlich wird "The Day Before" zum jetzt angekündigten Release auch nicht sein. Stattdessen bekommt Ihr lediglich eine Early-Access-Version - und das laut "Gamestar" zum stattlichen Preis von 39 Euro. Die Vollversion soll später 10 Euro mehr kosten. Ein Termin für deren Release wurde allerdings noch nicht genannt.

An dieser Stelle sei deshalb eine Warnung ausgesprochen: Lasst vorerst lieber die Hände von "The Day Before". Und solltet ihr wirklich Lust auf das Spiel haben, empfehlen wir, vor dem Kauf definitiv auf die ersten Tests und Reviews zu warten. Das hier könnte sich als ziemlich heftiger Reinfall herausstellen.

