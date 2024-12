Vorfreude pur! Diese Games wollen wir 2025 unbedingt

GTA VI. Der Titel allein steht doch schon als Aussage genug, oder nicht? Schließlich ist es eines der größten sowie bekanntesten Gaming-Franchises der Welt und spielt den Entwicklern Milliarden an Cash ein.

Noch sind also viele Fragen offen. Aber das ist mir fast egal, solange das Spiel endlich kommt. Dann werde ich mir wohl mindestens eine Woche Urlaub nehmen müssen.

Das gezeigte Trailer-Material sah dabei schon so gut aus, dass durchaus erwartet wird, dass "Beyond" wohl schon für den Switch-Nachfolger erscheinen könnte, der ebenfalls nächstes Jahr enthüllt wird.

Jetzt soll es 2025 nun endlich so weit sein. Samus Aran wird sich auf einem fremden Planeten aller Voraussicht nach wieder durch Horden verrückter Weltraumpiraten schnetzeln.

Die "Assassin's Creed"-Spieler verschlägt es diesmal nach Japan. © Ubisoft

Bereits im November hätte mit "Shadows" der nächste Teil der "Assassin's Creed"-Reihe in die Regale kommen sollen. Zugunsten einiger Feinschliffe wurde der Release dann aber um drei Monate nach hinten verschoben.

Am Valentinstag soll es nun also endlich so weit sein: Nachdem man Ende 2023 mit "Mirage" eine abgespeckte Variante vorgesetzt bekommen hatte, darf man bei "Shadows" nun wieder ein großes Open-World-Abenteuer erwarten.

Über die Details der Handlung ist noch nicht allzu viel bekannt. Fest steht, dass die Geschehnisse diesmal im feudalen Japan des 16. Jahrhunderts spielen werden, wobei man wahlweise in die Haut des Samurai Yasuke oder der Shinobi-Assassinin Naoe schlüpfen kann.

Schon beim Release der ersten Trailer wurden allerdings die kritischen Stimmen der Fans laut: Wird "Shadows" wirklich die nötige Geschichtstreue an den Tag legen können?

Gleichzeitig hat man erst im Jahr 2020 mit "Ghost of Tsushima" ja ein fantastisches Action-Adventure-Game im alten Japan vorgesetzt bekommen. Ebenfalls 2025 soll die Fortsetzung "Ghost of Yotei" erscheinen. Ob das neue "Assassin's Creed"-Abenteuer da im direkten Vergleich wirklich mithalten kann? Die Vorfreude ist jedenfalls allemal vorhanden.