"Warhammer 40K: Rogue Trader" im Test: Ist das Rollenspiel so gut wie erhofft?

Ein Rollenspiel im Universum von "Warhammer 40K"? Mit "Rogue Trader" wird Euch nun genau das geliefert. © Owlcat Games

"Warhammer 40K" hat sich in den vergangenen Jahren immerhin vor allem durch seine riesigen Schlachten gemacht, in denen Spacemarines, haushohe Roboter und unnachgiebige Aliens aufeinandertreffen. Die Entwickler von Owlcat erzählen mit ihrem neuesten Titel jedoch eine viel persönlichere Geschichte.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle des namensgebenden "Rogue Trader". Dabei handelt es sich um eine Art Pionier innerhalb des 40K-Universums, dessen Aufgabe es ist, die Weiten des Weltalls zu erkunden und dabei neue Planeten für das Imperium der Menschheit zu erschließen.

Dabei bekommt Ihr es jedoch nicht nur mit so manchem Außerirdischen zu tun, sondern auch mit den Mächten des Chaos, den bösen Göttern von "Warhammer".

Um es mit all dem Übel der fernen Zukunft aufzunehmen, steht Euch nicht nur ein eigenes Schiff zur Verfügung, sondern auch eine Crew aus kampferprobten Mitstreitern. Hier kommt das Who's who des 40K-Universums zusammen. Alles und jeder vom axtschwingenden Spacemarine über eine bis an die Zähne bewaffnete Sister of Battle bis hin zur Blitze schießenden Psykerin will sich Eurem Team anschließen.

Hinter den verschiedenen Charakteren verbergen sich dabei unterschiedliche Klassen. Marine Ulfar macht den Nahkämpfer und Tank, Sister Argenta kämpft mit ihrem Bolter aus der Ferne, Psykerin Idira hilft Euch als Support, die Schwächen Eurer Gegner ausfindig zu machen, und Mechanicus-Techniker Pasqal lässt Eure Wummen mehr Schaden austeilen.