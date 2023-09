Wer aktuell Hearthstone spielt, kann sich definitiv nicht über zu wenig Abwechslung beschweren!

Thorim ist ein ziemlich mächtiger Held auf dem Schlachtfeld. Richtig eingesetzt, kann seine Fähigkeit spielentscheidend sein. © Blizzard

Allein in den letzten Wochen ist so viel passiert, dass man als Gamer durchaus den Überblick verlieren kann. So gibt es nun, neben den normalen Rangspielen und dem wilden Modus noch den Haken-Modus.

Dort können Spieler nur auf bestimmte Sets zurückgreifen, um Decks zu bauen und gegen andere Spieler anzutreten.

Dadurch, dass sich über die Jahre natürlich ein ganzer Berg an Sets gesammelt hat, keine schlechte Idee. Passend dazu wurden die "Höhlen der Zeit" veröffentlicht.

Kartenpackungen, in den neben sehr vielen altbekannten Karten auch ein paar neue Exemplare zu finden sind, die allerdings nicht im Standardmodus genutzt werden können.

Dafür kam jedoch aber das Mini-Set "Fall von Ulduar" heraus, das die aktuelle "Titanen"-Erweiterung um 38 neue Karten erweitert. Mit dabei ist unter anderem ein alter Bekannter! Yogg-Saron hat nun auch eine Titan-Form spendiert bekommen und darf als eine von drei Fähigkeiten ein gegnerisches Monster übernehmen - fies!