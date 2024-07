Weltweite IT-Störung: Crowdstrike entschuldigt sich!

Eine IT-Panne, die unter anderem Microsoft betrifft, sorgt für weltweite Einschränkungen. © Microsoft

Das Problem habe man bereits erkannt und man arbeite an einer Lösung, heißt es seitens des verantwortlichen Unternehmens. Dabei wurde betont, dass es sich nicht um eine Cyber-Attacke gehandelt habe.

Gewiss ist jedoch, dass Nutzer des Betriebssystems "Windows" mit massiven Problemen zu kämpfen haben. So kommt es an Flughäfen zu Ausfällen und in Krankenhäusern müssen gar Operationen verschoben werden.

Wegen der Flugausfälle sitzen unter anderem auch einige Olympioniken am BER in Berlin fest und warten auf ihre Maschine zu den Spielen in Paris.

Nicht von der IT-Panne betroffen ist laut Verteidigungsminister Boris Pistorius (64, SPD) die Bundeswehr.

TAG24 berichtet im Liveticker!