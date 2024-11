Junger Mann muss ständig niesen: Als er zum Arzt geht, fällt er aus allen Wolken

Xian (China) - Verrückt! Weil er ständig niesen musste, ging ein 23-jähriger Chinese schließlich zum Arzt . Doch was der Doktor in seinem Riechorgan fand, wirft sehr viele Fragen auf.

Der Patient musste ständig niesen, deswegen ging er zum Arzt. (Symbolbild) © 132rf/milkos

Der Chinese erlitt wohl den Schock seines Lebens.

Wie SCMP berichtete, klagte der Mann aus der Großstadt Xian eine ganze Weile lang über ständiges Niesen und eine laufende Nase.

Zunächst versuchte der Mann mit allerlei Hausmitteln und traditioneller Medizin das Problem zu lösen, doch nichts half.

Schließlich ging der 23-Jährige ins Krankenhaus, wo die Ärzte eine allergische Rhinitis (Nasenentzündung) diagnostizierten und sein Riechorgan gründlich röntgten.

Und was die Ärzte fanden, hatte es in sich: Der Mann hatte nämlich einen Metall-Würfel in der Nasenhöhle stecken, fast 20 Jahre lang.