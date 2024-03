Schweres Unwetter fordert weiteres Opfer - Suche nach Vermissten "extrem gefährlich"

Gard - Das Tief "Monica" sorgte im Süden Frankreichs für Chaos. Nachdem am Sonntag bereits drei Todesfälle bestätigt wurden , kam nun ein weiterer dazu. Derweil geht die Suche nach den Vermissten weiter.

Der Mann (†41) und seine Familie waren Medienberichten zufolge über eine bereits gesperrte Brücken gefahren. © Clement Mahoudeau/AFP

Bei dem Toten handelt es sich offenbar um einen zuvor vermissten Familienvater (41). Wie die Präfektur Gard auf X mitteilte, hätten Feuerwehrleute die Leiche am Montagmorgen in Dions nahe Avignon gefunden.

Der Mann und seine zwei Kinder im Alter von 4 und 13 Jahren sind bereits seit Samstag vermisst. Von den beiden Kindern fehlt demnach weiterhin jede Spur.

Die Familie sei am Samstag gegen 23.30 Uhr in Dions, einem 500-Einwohner-Dorf nördlich der Stadt Nîmes, auf einer bereits durch Warnschilder für den Verkehr gesperrten Brücke von den Wassermassen mitgerissen worden. Ihr Auto habe man bereits am Sonntag entdeckt und die Mutter (40) retten können.

"Es braucht nicht viel Wasser, um ein Fahrzeug zu destabilisieren" und "seine Haftung auf einer Fahrbahn zu verlieren", betonte Oberstleutnant Éric Agrinier, Leiter der Kommunikation der Feuerwehr des Gard, gegenüber dem französischen Sender BFMTV.

Über 300 Feuerwehrleute, Gendarmen und andere Rettungskräfte mit Booten, Hubschraubern, Drohnen und Hunden sind seit Samstagabend im Einsatz, denn mehrere Menschen werden noch vermisst.