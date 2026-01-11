Maduro meldet sich aus US-Gefängnis zu Wort: Demonstrationen in Venezuela

New York/Caracas - Der bei einem US-Militäreinsatz entmachtete und in den USA inhaftierte venezolanische Staatschef Nicolás Maduro (63) hat sich nach Angaben seiner Familie aus dem Gefängnis zu Wort gemeldet.

Angehörige der politischen Gefangenen demonstrieren in Venezuela für deren Freilassung. © PEDRO MATTEY / AFP

"Uns geht es gut. Wir sind Kämpfer", sagte Maduro laut einem am Samstag veröffentlichten Video seines Sohnes Nicolás Maduro Guerra.

Während Anhänger Maduros in Caracas die Freilassung des gestürzten Präsidenten forderten, warteten Angehörige politischer Häftlinge auf die von der Regierung angekündigte Freilassung ihrer Verwandten.

Maduro und seine Frau Cilia Flores (69) waren vor gut einer Woche bei einem US-Militäreinsatz in Caracas gefangen genommen und in die USA gebracht worden.

Dem langjährigen linksnationalistischen Präsidenten soll dort wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden. Sein Vater habe sich im Gefängnis in New York vor seinen Anwälten geäußert, sagte Nicolás Maduro Guerra in dem Video, das am Samstag von Venezuelas Regierungspartei PSUV veröffentlicht wurde.

Anhänger Maduros forderten am Samstag die Freilassung des gestürzten Präsidenten. Allerdings versammelten sich bei den Protesten im Westen der Hauptstadt Caracas nur rund 1000 Menschen.