Möglicher US-Angriff auf Grönland: Droht der NATO-Kollaps?

Kopenhagen/Washington D.C. - Eine mögliche Übernahme Grönlands durch die USA könnte das NATO-Militärbündnis schwer auf die Probe stellen.

Nach dem US-Angriff auf Venezuela wächst in Europa die Sorge vor einer Übernahme Grönlands. (Archivbild) © Steffen Trumpf/dpa

Als Teil des dänischen Königreichs ist die rund 57.000-Einwohner-Insel Grönland gleichermaßen auch NATO-Gebiet. Ebenso, wie es auch die Vereinigten Staaten sind. US-Präsident Donald Trump (79) hatte kurz nach dem Großangriff auf Venezuela erneut untermauert, dass die USA aus Gründen der "nationalen Sicherheit" auch Grönland benötigen würden. Damit wurden auch die Sorgen vor einem internen NATO-Konflikt befeuert.

Da ein Verkauf der Insel an die USA sowohl von Dänemark als auch seitens der autonomen Regierung Grönlands bisher ausgeschlossen wurde, müssten sich die USA das dänische Gebiet in der Arktis wohl mit militärischen Mitteln einverleiben. Damit wäre die historische Situation gegeben, dass ein NATO-Mitglied von einem anderen NATO-Mitglied angegriffen würde.

Ein bewaffneter Angriff auf ein NATO-Mitglied ist im Nordatlantikvertrag mit dem Bündnisfall dabei klar geregelt: "Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird", heißt es in Artikel 5. In einem solchen Fall müssten die übrigen NATO-Partner den angegriffenen Mitgliedern Beistand leisten, um die Sicherheit des NATO-Gebiets wiederherzustellen.

Auf die TAG24-Anfrage, ob und inwieweit ein potenzieller Angriff eines NATO-Mitglieds auf ein anderes NATO-Mitglied im Nordatlantikvertrag geregelt ist, verwies die NATO am Montag lediglich auf den bereits bekannten Nordatlantikvertrag. Darin findet ein bewaffneter Angriff unter Bündnispartnern jedoch keine explizite Erwähnung.

Bleibt die Frage: "Was wäre, wenn?"