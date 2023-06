Stimmaufnahmen der Titan-Insassen werden untersucht: Drohen Kriminalermittlungen?

Noch Tage nach dem Verschwinden des Mini-U-Boots "Titan" suchte man nach seinem Verbleib. Vergebens, denn wie sich herausstellte, implodierte das Tauchboot bereits kurz nachdem die Expedition zum Titanic-Wrack gestartet war. © -/OceanGate Expeditions/AP/dpa

Wie die Zeitung New York Post berichtete, wurde bereits am vergangenen Samstag die "Polar Prince", das Leitschiff des OceanGate-U-Boots "Titan", von den kanadischen Beamten besucht.

Dabei ging es um die Sicherung von "Informationen vom Reisedaten-Schreiber des Schiffes sowie anderen Schiffssystemen, die nützliche Informationen enthalten".

Die Vorsitzende der kanadischen Transport-Sicherheitsbehörde, Kathy Fox, gab gegenüber dem Nachrichtensender CNN an, herausfinden zu wollen, "was passiert ist und warum und was geändert werden muss, um die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko solcher Ereignisse in der Zukunft zu verringern".

Sprachaufnahmen, welche die letzten Momente der Insassen des Mini-Tauchboots festhielten, könnten dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Während die TBS betonte, der Zweck der Ermittlungen bestehe nicht in Schuldzuweisungen, prüfen Behörden, ob der Fall des U-Boots "Titan" strafrechtliche Untersuchungen rechtfertigen könnte.