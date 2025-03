Neue Wende im Mordfall an Teenager: Video könnte alles verändern!

Delphi (USA) - Die grausame Ermordung der 13-jährigen Abigail und der 14-jährigen Liberty im US-Bundesstaat Indiana erschütterte 2017 das ganze Land. Richard Allen wurde für schuldig befunden – doch nun sorgt ein brisantes Video für Aufsehen und könnte den Fall in einem neuen Licht erscheinen lassen.

Das Video zeigt Richard Allen (50) auf der Monon High Bridge in Delphi, was ihm auch den berüchtigten Spitznamen "Bridge Guy" einbrachte. Zudem dokumentiert es die letzten Momente der beiden Mädchen, Libby German und Abby Williams.

Unterstützer von Richard Allen (50) fordern eine erneute Prüfung seines Falls. © Screenshot/X/RMproductionsX

Die Verurteilung von Richard Allen in den Delphi-Morden steht nun in Verruf. Ein zentrales Argument der Staatsanwaltschaft im Prozess war das Video, in dem angeblich das Geräusch einer durchgeladenen Waffe zu hören sei.

Doch nach der Veröffentlichung des Clips wird jetzt von vielen hinterfragt, ob es sich dabei nicht einfach nur um Geräusche von Schotter und Ästen handelt, auf die getreten wird.

Auch bei der Schusswaffenanalyse gibt es Zweifel: So soll nicht eindeutig geklärt worden sein, ob die gefundene Patrone tatsächlich aus Allens Waffe stammt. Ebenso brachten DNA-Analysen ihn weder mit dem Tatort noch mit den Opfern in Verbindung.

Zudem gibt es widersprüchliche Augenzeugenaussagen, die den Verdächtigen unterschiedlich beschreiben. Ein weiteres Indiz, dass der 50-Jährige möglicherweise unschuldig ist.