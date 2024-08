Demokrat hält Rede, dann richten sich alle Blicke auf seinen Sohn

Auf dem mit Spannung erwarteten Parteitag, der noch bis Donnerstagnacht im örtlichen United Center abgehalten wird, durfte Walz am gestrigen Dienstag zu später Stunde eine flammende Rede an die Nation halten.

Wie aus einem Bericht vom People Magazin hervorgeht, hat der junge Gus Walz ein schweres Los getroffen, denn der Highschool Schüler in seinem letzten Jahr leide an einer nonverbalen Lernstörung, ADHS sowie einer Angststörung.

Nach Informationen der " New York Post " soll der Teenager daraufhin mehrfach die Worte "That's my dad", (dt. "Das ist mein Vater") ausgestoßen haben.

Als der potenzielle kommende Vizepräsident der Vereinigten Staaten gerade dabei war, seine Nominierung offiziell anzunehmen und sich direkt an seine Frau und Kinder wandte, brachen bei der Walz-Familie in vorderster Reihe alle emotionalen Dämme.

Das Ehepaar Walz machte übrigens auch schon Erfahrung mit der Schattenseite des Lebens.

So musste Gattin Gwen mehrere Fruchtbarkeitsbehandlungen über sich ergehen lassen, um mit Tochter Hope (deren Name nicht von ungefähr kommt) schwanger zu werden. Wie sehr all diese Umstände zusammenschweißen, konnte die ganze Welt live in den Augen aller Beteiligter sehen.