Gefasster Serienmörder terrorisierte Familie des Opfers am Telefon: "Er wusste, wie ich aussehe"

Nach dem Mord an ihrer Schwester fingen die Anrufe an. So terrorisierte der mutmaßliche Serienmörder Rex Heuermann die Familien seiner Opfer.

Von Adrian Schintlmeister

New York - Jahrelang trieb der berüchtigte Long Island Killer (LISK) sein Unwesen. Bis zu 18 Menschen könnte der inzwischen verhaftete Architekt Rex Heuermann (59) auf dem Gewissen haben. Nun berichtet eine Hinterbliebene, wie der Mörder sie am Telefon terrorisierte. Melissa Barthelemy (†24) verschwand 2009. © Montage: 123rf/edmond77, Suffolk County Sheriff's Office Der Killer wusste, wie sie aussah und wo sie wohnte. Nach dem Mord an ihrer Schwester fingen die Anrufe an.

Am 1. Mai 2009 verschwand die junge Sexarbeiterin Melissa Barthelemy (†24). Ein Jahr später fand man ihre Leiche und die von drei weiteren Frauen in den Dünen vom Gilgo Beach auf Long Island (Großraum New York). Dringend tatverdächtig: Rex Heuermann (59), Architekt in Manhattan und Vater zweier Kinder. USA News Vier Menschen erschossen: Täter auf der Flucht Nun offenbart Amanda, Melissas kleine Schwester, wie der Killer sie terrorisierte. Immer wieder hat bei ihr ein unbekannter Mann mit dem Handy der Schwester angerufen. "Er kannte meinen Namen", sagte Amanda zu PIX11. "Er wusste, wie ich aussehe." In seinen Anrufen verhöhnte der Mann die vermisste Melissa, machte sich lustig über ihre Tätigkeit als Escortdame. Vor Amanda prahlte er und erzählte ihr detailliert, wie er mit ihrer großen Schwester Sex hatte. Ob auch sie als Prostituierte arbeite, wollte er von der damals 15-Jährigen wissen. Die Ermittler konnten die üblen Anrufe später zur Penn Station von New York zurückverfolgen, von dort fahren viele Vorortzüge nach Long Island, wo Heuermann Zeit seines Lebens lebte. Ganz in der Nähe befindet sich auch sein Architektur-Büro. Rex Heuermann soll der berüchtigte Long-Island-Killer sein Dringend tatverdächtig: Rex Heuermann (59), Architekt in Manhattan und Vater zweier Kinder. © Montage: 123rf/edmond77, Suffolk County Sheriff's Office Am Gilgo Beach fand man elf Leichen, auch Melissa verscharrte der Killer dort. © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP An seine Stimme kann sie sich noch heute erinnern Ermittler durchsuchen das Haus des Verdächtigen auf Long Island. © MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Insgesamt siebenmal rief der Mann bei der Schülerin an, zuletzt im August 2009. Heute weiß Amanda, dass ihre Schwester da schon tot war. "Er tötete Melissa, nachdem er Sex mit ihr hatte", gibt sie wieder, was ihr der Mann am Telefon erzählte. "Im letzten Anruf sagte er, er habe sie getötet." An seine Stimme kann sie sich noch heute erinnern. Auffällig "monoton" und mit "starkem Long Island Akzent", habe der Mann gesprochen, sagt Amanda, "wie ein weißer Mann mittleren Alters". USA News Serienkiller könnte 18 Frauen auf dem Gewissen haben! 25-Jährige berichtet von Grusel-Begegnung Seit Donnerstagabend sitzt Melissas mutmaßlicher Mörder, Rex Heuermann, im Knast. Der 59-Jährige könnte für zahlreiche Morde verantwortlich sein. In drei Fällen wiegen die Beweise gegen den Mann, der bis zuletzt regelmäßig Prostituierte aufsuchte und häufig Gewaltpornos konsumierte, so schwer, dass ein Gericht seinen Kautionsantrag ablehnte und Anklage erhob. Rex Heuermann beteuert derweil seine Unschuld und ließ über seinen Anwalt ausrichten: "Ich war das nicht."

