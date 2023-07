Serienkiller könnte 18 Frauen auf dem Gewissen haben! 25-Jährige berichtet von Grusel-Begegnung

New York (USA) - Neue Details zum Long-Island-Killer! Nachdem die Polizei am Donnerstagabend einen 59-jährigen Architekten im Zusammenhang mit den sogenannten Gilgo-Beach-Morden festgenommen hat , berichtet eine junge Frau von einer unheimlichen Begegnung mit dem mutmaßlichen Serienmörder.

Ally berichtet: "Ich war mit dem Fahrrad im Brady Park unterwegs, als er mich von hinten ansprach und mich fragte, wie spät es sei." Sie ergänzt: "Er hatte sehr schmutzige Kleidung an und tauchte direkt aus dem Gebüsch auf."

Die Begegnung habe sie so aufgewühlt, dass sie sich danach an die Polizei wandte, sagte die junge Frau nun zur " New York Post ".

Anwohnerin Ally (25) wurde Anfang Juli von Rex Heuermann (59), der dringend tatverdächtig ist, vier Frauen erdrosselt zu haben, in einem Park angesprochen.

Er kam aus dem Gebüsch gekrochen, schlich sich von hinten an und fragte sie nach der Uhrzeit.

Eine große Menschenmenge versammelte sich am Haus des mutmaßlichen Killers auf Long Island. Derweil laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. © MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Immer wieder bedrängte der 59-Jährige die junge Frau. "Egal wo ich im Wald war, er tauchte von irgendwoher auf", berichtet Ally mit Schaudern.

"Als er das erste Mal von hinten auftauchte, spürte ich seinen Atem hinter mir. Dann fragte er mich, wie spät es sei, und er sah das Foto von mir und meinem Freund auf meinem Handy. Dann hat er mich ausgefragt."

Zweimal habe Rex Heuermann sie während des kurzen Ausfluges im Landschaftspark angesprochen. Beklemmend war das, erinnert sich Ally. Doch die junge Frau tat das Richtige und rief ihre Schwester an. "Ich war so nervös. Sie musste mich abholen kommen. Ich traute mich nicht, mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren."

Ally wandte sich an die Polizei und meldete den Vorfall. Zu diesem Zeitpunkt stuften FBI-Kriminalisten den verheirateten Architekten und Vater zweier Kinder schon längst als Hauptverdächtigen in einer ganzen Reihe ungelöster Morde ein.

Zwei Wochen später wurde Heuermann vor seinem Büro in Manhattan festgenommen. Ally wird wohl nie vergessen, wie sie das Gesicht ihres Stalkers im Fernsehen sah: "Ich fing an zu schreien. Ich wurde so aufgeregt, mir war klar, dass er das war."

Rex Heuermann soll einer der bekanntesten aktiven Serienmörder der USA sein. Der Long Island Killer, auch bekannt als LISK, Gilgo Beach Killer oder Craigslist Ripper, soll zwischen 1996 und 2011 bis zu 18 Frauen ermordet haben. Die Toten stopfte er in Seesäcke und verscharrte sie an einem Highway auf Long Island (Großraum New York).

Der Fundort der Leichen ist keine zehn Kilometer von dem Park entfernt, wo Ally dem unheimlichen Mann begegnete.