Kurz nach Veröffentlichung der Epstein-Akten: Dateien plötzlich verschwunden

Washington - Nach dem Beginn der Veröffentlichung Tausender Epstein-Akten haben die Demokraten im US-Kongress dem für die Freigabe verantwortlichen Justizministerium die Löschung einer Datei vorgeworfen.

Kurz vor dem Wochenende begann das US-Justizministerium mit der Freigabe von Epstein-Akten. © Uncredited/U.S. Department of Justice/AP/dpa

Keine 24 Stunden, nachdem die Dateien auf der Webseite des Ministeriums heruntergeladen werden konnten, sei ein Foto anscheinend aus einem Datensatz entfernt worden, hieß es in dem auf X veröffentlichten Vorwurf.

Auf der besagten Aufnahme sind zum Teil eingerahmte Fotos zu sehen. Eines der Fotos ist schon älter und zeigt den heutigen US-Präsidenten Donald Trump (79) mit seiner Frau Melania (55) in Begleitung des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) und dessen langjähriger Vertrauten Ghislaine Maxwell (63).

Ex-US-Präsident Bill Clinton (79) ist auf einem anderen Bild zu sehen. Das US-Justizministerium äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorwurf der mutmaßlichen Löschung.

Am späten Freitagnachmittag hatte das Ministerium nach massivem Druck der Öffentlichkeit zunächst vier Datensätze auf seiner Webseite hochgeladen, die Tausende Dateien enthalten.

Darin zu finden waren neben Fotos auch Dokumente. Vieles ist komplett geschwärzt - das Ministerium erntete dafür bereits Kritik.