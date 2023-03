Erziehungs-Maßnahme mit Konsequenzen: Lehrerin klebt Schüler (11) den Mund zu!

North Carolina (USA) - Kinder können anstrengend sein - besonders für Lehrer. Einem Schüler allerdings den Mund zuzukleben, geht wohl zu weit! Doch genau das passierte dem elfjährigen Brady aus North Carolina in den USA .

Lehrerin Dawn Felix (l.) klebte wohl nicht zum ersten Mal einem Schüler den Mund zu. © Bildmontage/Screenshots: Facebook/Carmelo Lato

An der Smithfield-Mittelschule im US-Bundesstaat North Carolina gehen täglich Kinder im Alter von elf bis 13 Jahren ein und aus, wobei der Unterricht bei so vielen Gleichaltrigen gerne mal zur Nebensache werden kann.

Wie die britische Zeitung "The Mirror" berichtete, griff eine Lehrerin deshalb zu einer besonderen Erziehungsmaßnahme: Sie klebte ihrem Schüler Brady einfach den Mund zu, weil er so geschwätzig war!



Der Vorfall, der sich am 13. Februar ereignete, ließ den elfjährigen Jungen nach eigenen Angaben "gedemütigt vor seinen Klassenkameraden zurück".

Weil er nicht wusste, wie er mit der kuriosen Situation umgehen sollte, in der er sich sichtlich unwohl fühlte, schickte er seiner Mutter eine Nachricht. Und als Catherine Webster ein Selfie von ihrem Sohn erblickte, auf dem dessen Mund mit Schichten an dunkelblauem Krepp-Klebeband überdeckt war, reagierte sie schockiert.

"Ich weiß nicht, was ich tun soll", schrieb ihr Sohn Brady unter das Bild. Prompt antwortete seine Mutter in Großbuchstaben: "Was ist das?" und "Wer hat das getan?"