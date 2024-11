Mann wegen Kindesmissbrauch vor Gericht - Was dort auf seinem T-Shirt steht, macht sprachlos

Geoffrey Parker (34) droht eine 65-jährige Haftstrafe. (Archivbild) © Facebook/Screenshot/Geoffrey Robert

Geoffrey Parker (34) drohen aktuell bis zu 65 Jahre hinter Gittern, wie People berichtete. Die Anklagen reichen von Besitz und Verbreitung von kinderpornografischem Inhalt bis hin zu sexueller Belästigung und Missbrauch von Minderjährigen.

Als er am Donnerstag schließlich vor Gericht erschien, um seinem Prozess beizuwohnen, trug er ein T-Shirt, welches die Geschworenen sprachlos zurück lies.

Darauf stand nämlich in großen, weißen Buchstaben das Wort "DILF" geschrieben. Dies steht üblicherweise für "Daddy I'd Like To F***" (deutsch: Papa, den ich f***** möchte).

In seinem Fall stand in kleineren Lettern darunter, dass die Buchstaben zwar für etwas anderes stehen würden – D für devoted (hingebungsvoller), I für Involved (involvierter), L für Loving (liebevoller) und F für Father (Vater). Dennoch schien die Message klar: Er wollte wohl provozieren.

Und das, obwohl er sich vor Gericht für schuldig erklärte. Sein Prozess wird am 26. November fortgesetzt werden. Ob seine Kleiderwahl einen Einfluss auf sein Urteil haben wird, bleibt abzuwarten.