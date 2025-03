Rätselhafter Fall: Familie verschwindet nach Ausflug spurlos

Seit dem 13. März fehlt von der koreanischen, dreiköpfigen Familie jede Spur. © Facebook/Screenshot/Coconino County Sheriff's Office

Wie USA Today berichtet, fuhren Jiyeon Lee (33), Taehee Kim (59) und Junghee Kim (54) am 13. März, nachdem sie sich den Grand Canyon angeschaut hatten, in ihrem gemieteten weißen BMW in Richtung Las Vegas, als sich eine verheerende Massenkarambolage mit 22 Fahrzeugen ereignete.

Zwei Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, einige der betroffenen Fahrzeuge brannten über 20 Stunden lang.

Obwohl ermittelt werden konnte, dass die koreanische Familie auf derselben Schnellstraße fuhr, auf der der Unfall stattfand, wurde weder das Auto noch die Familie gefunden.

Es scheint, als sei das Trio vom Erdboden verschluckt worden, denn auch auf Anrufe reagierten die Touristen nicht.