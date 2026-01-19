Skandal-Influencer feiern zu Kanye Wests "Heil Hitler" und zeigen NS-Gruß

USA - Schon in den vergangenen Jahren hatte der als rechter Aktivist bekannte US-Amerikaner Nick Fuentes (27) mit seinen frauenfeindlichen Aussagen für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat er sich einen weiteren Skandal geleistet.

Andrew Tate (39, l.) und Nick Fuentes (27) feierten gemeinsam und sorgten dabei für einen erneuten Skandal. © Montage: DOMINIC GWINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AF, DANIEL MIHAILESCU / AFP

Vor wenigen Tagen feierte der Trump-Anhänger gemeinsam mit seinen Freunden, darunter Skandal-Influencer Andrew Tate (39), ausgelassen in einem Nachtclub in Miami.

Wie TMZ berichtete, löste dabei ihr Verhalten zu einem bestimmten Song des umstrittenen Rappers Kanye West (48) hohe Wellen in den sozialen Medien aus.

Die Gruppe tanzte ausgelassen zu dem Lied mit dem Titel "Heil Hitler" - einige der Anwesenden zeigten dabei anscheinend sogar den "Hitlergruß" oder deuteten diesen zumindest an.

Offenbar hatte die Freundesgruppe den DJ des Nachtclubs dazu gebracht, den eigentlich verbotenen Song für sie zu spielen. Wie genau, ist unklar.

Ein Video der fragwürdigen Performance machte auf der Social-Media-Plattform X sofort die Runde.