Frau überlebt Unfall, kurz darauf erwartet sie das nächste Unglück

Monroe County (Georgia, USA) - Shirley Obert (67) war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als sie in einem Wald in Monroe County im US-amerikanischen Bundesstaat Georgia verunglückte. Sie überlebte, doch auf der Suche nach Hilfe verschwand sie.

In einem Waldstück kam die 67-Jährige plötzlich von der Straße ab. © Screenshot/Facebook/Monroe County Sheriff's Office, Georgia

Am Samstag kam die 67-Jährige von der Straße ab, landete im Busch. Nach dem Unfall rief sie sofort ihren Ehemann an, um ihm von ihrem Unglück zu berichten.

Dieser machte sich sofort auf den Weg in das Waldgebiet in der Nähe von Abercrombie und Oxford. Dort angekommen konnte er seine Frau aber nirgendwo finden, also entschloss er sich, den Notruf zu wählen.

"Wir wissen nicht genau, was passiert ist, dass ihr Auto von der Straße abgekommen ist. Sie könnte versucht haben, einem Tier auszuweichen, oder kurz nach unten geschaut haben, wir wissen es einfach nicht" erklärte Anna Watkins, die Öffentlichkeitsbeauftragte des Sheriff-Büros, gegenüber dem Macon Telegraph.

Die Ermittler suchten noch am Samstagabend nach der Vermissten, die Aktion nach Einbruch der Dunkelheit blieb allerdings ohne Erfolg.