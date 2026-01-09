Zuckersüß: Blinder Vater erklärt, wie er Zwillinge auseinanderhält

Großbritannien - Herzerwärmende Geschichte: Ein frischgebackener, blinder Papa erklärt in einem Video auf Instagram , wie er seine Zwillinge auseinanderhält.

Der sehbehinderte Souleyman Bah überlegt sich kreative Erziehungsmethoden für seine drei Kinder. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/blinddaduk

Souleyman Bah und seine Partnerin Saskia Symington begrüßten vor knapp drei Monaten ihre süßen Zwillinge Angelo und Nemaya. Eine Frage, die Souleyman mit seiner restlichen Sehkraft von zehn Prozent, besonders häufig gestellt bekommt: Wie unterscheidet er eigentlich die Kleinen?

Das Paar, welches noch eine weitere Tochter (2) hat, machte sich nach der Geburt viele Gedanken – Souleyman beschäftigte vor allem die Angst, seine Schützlinge zu verwechseln.

Doch er fand nach und nach die für ihn beste Lösung. Gegenüber Newsweek erklärte er, dass ihn seine Sehbehinderung als Vater nicht bestimme.

"Mir wurde ziemlich schnell klar, dass es beim Elternsein nicht nur darum geht, was man sieht, sondern auch darum, für die Kinder da zu sein, sie kennenzulernen und diese Bindung Tag für Tag zu stärken", erklärte er.

Schnell fiel ihm auf, dass die Schreie der beiden unterschiedlich klangen – Nemaya schreite höher und kürzer, Angelo hingegen etwas länger.