Frau aus Bayern stirbt bei Schwimm-Wettkampf nahe Salzburg

Fuschl am See - Bei einem Schwimmwettbewerb am österreichischen Fuschlsee ist am Samstagnachmittag eine 58 Jahre alte Frau aus dem oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ums Leben gekommen.

Die Wasserrettung konnte die Frau zuerst noch erfolgreich reanimieren; am Ende starb die 58-Jährige jedoch. (Symbolbild) © picture alliance / Philipp Schulze/dpa

"Die Teilnehmerin startete um 14.15 Uhr den 4,2 Kilometer langen Schwimm-Wettbewerb beim Naturbadestrand in Hof bei Salzburg", teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Sonntag mit. "Ziel war das Fuschlseebad in Fuschl am See."

Zur Überwachung des Wettkampfes war die Wasserrettung bei der Veranstaltung im Einsatz.

Diese entdeckten gegen 15.48 Uhr "eine leblos treibende Person", die mit einem Neopren-Anzug zwischen einem Strandbad und dem Fuschlseebad auf dem See trieb.

Die Einsatzkräfte führten sofort eine Wasserrettung durch und konnten die 58-Jährige zuerst erfolgreich reanimieren.