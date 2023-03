Weltkriegsbombe in Weiterstadt erfolgreich entschärft: Alle Sperrungen aufgehoben

In einem Umkreis von einem Kilometer um die Fundstelle einer Weltkriegsbombe in Weiterstadt wurde am heutigen Mittwoch ein Sperrbereich festgelegt - rund 4000 Anwohner waren von der Evakuierung betroffen. (Symbolbild) © Montage: Dorothee Barth/dpa, Marius-Becker/dpa, Florian Gürtler/TAG24

Der Blindgänger im Stadtteil Riedbahn wurde unschädlich gemacht, wie die Feuerwehr Darmstadt auf Twitter mitteilte.

"Das Betretungsverbot für die Sperrbereiche wird hiermit aufgehoben. Das Gebiet kann ohne Einschränkungen wieder betreten und befahren werden", heißt es weiter in dem Tweet.

Die Bombe war am gestrigen Dienstag auf dem Werksgelände der Firma Evonik/Röhm in Weiterstadt entdeckt worden. In der Folge war für den heutigen Mittwoch eine Evakuierung angeordnet worden - rund 4000 Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Ursprünglich war offenbar mit einem komplizierteren Ablauf von Evakuierung und Bombenentschärfung gerechnet worden, denn am Dienstag hieß es noch, dass die Sperrung des Gefahrenbereichs bis zum Mittwochabend andauern könnte.

Die von der Evakuierung betroffenen Anwohner sind jedoch sicher froh, dass die Entschärfung schon am Mittwochnachmittag erfolgreich abgeschlossen werden konnte.