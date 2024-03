Cannabis-Zoff: Jetzt geht Köpping auf Kretschmer los!

Dresden - Diesen Freitag entscheidet der Bundesrat über das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung . Auf das "Twitter-Gewitter" nach der Kampfansage von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) am Wochenende folgte am heutigen Dienstag ein Donnerwetter von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (65, SPD ).

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (65, SPD) stellt sich im Cannabis-Streit gegen den MP. © Thomas Türpe

Vor der Presse kündigte die Ministerin nach der Kabinettssitzung an, dass ihre Partei dafür eintritt, dass der Vermittlungsausschuss in der Sache nicht angerufen wird.

Sie ging damit auf Konfrontationskurs zum MP. Köpping sieht zwar auch, dass es bei dem vorliegenden Gesetz Nachbesserungsbedarf gibt.

Sie vertraut aber darauf, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (61, SPD) nachjustiert.

Köppings klare Kante überraschte so einige in der Staatskanzlei. Von einer Koalitions-Krise wollte Oliver Schenk (55, CDU) als Staatsminister in dem Zusammenhang aber nichts wissen.