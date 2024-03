Cannabis-Legalisierung: Deshalb hält Lauterbach 50 Gramm pro Person für sinnvoll!

Ebenso wies der Gesundheitsminister Vorwürfe zurück, wonach durch das neue Gesetz der Konsum unter Minderjährigen noch bestärken würde: "Schon die Debatte über das Gesetz und unsere Kampagne haben dafür gesorgt, dass vielen jungen Leuten klar geworden ist: Achtung, das ist Gehirngift. Mit Cannabis kann man sich doof rauchen."

Das Cannabisgesetz soll am 1. April in Kraft treten und erlaubt das Mitführen von 25 Gramm sowie einen privaten Vorrat von bis zu 50 Gramm in den eigenen vier Wänden. Drei Pflanzen dürfen künftig zu Hause pro Person angebaut werden. Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft in sogenannten Anbauvereinigungen ermöglicht es, monatlich bis zu 50 Gramm zu erhalten.