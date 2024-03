Legal Kiffen in Sachsen-Anhalt: Was ist erlaubt?

Magdeburg - Ab Ostermontag ist der Konsum von Cannabis in Deutschland für Erwachsene legal. Doch was heißt das konkret? Und wie sieht das möglicherweise in Sachsen-Anhalt aus?

Für das Konsumieren von Cannabis gelten strenge Regeln. Nicht überall ist das Kiffen gestattet. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Konsum "in unmittelbarer Gegenwart" von unter 18-Jährigen ist verboten, ebenso in Fußgängerzonen von 7 bis 20 Uhr.

Untersagt wird Kiffen auf Spielplätzen, in Schulen, Sportstätten, Kinder- und Jugendeinrichtungen und jeweils in Sichtweite davon - also in 100 Metern Luftlinie um den Eingangsbereich.

Auf Stadtplänen im Internet können Menschen entsprechende Bannmeilen einzeichnen. Geht man nach dieser Karte, darf in großen Teilen von Städten wie Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau und Stendal nicht öffentlich gekifft werden.

Auf dem Domplatz und im Stadtpark von Magdeburg oder auf dem Marktplatz von Halle wäre das Rauchen von Cannabis demnach aber möglich.