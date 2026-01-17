Kameramann angegriffen: Pro-Palästina-Demo zieht in Richtung Leipziger Innenstadt

Leipzig - Erste Zwischenfälle auf dem vom Verfassungsschutz als " aufgeheizt " prognostizierte Demo-Samstag in Leipzig : Ein Kameramann wurde angegriffen.

Die ersten Demonstrierenden fanden sich am Mittag in Connewitz ein. © Silvio Bürger

Aus der propalästinensischen Versammlung heraus kam es gegen 13.45 Uhr auf dem Connewitzer Kreuz zu einem Angriff auf einen Kameramann des öffentlichen Rundfunks.

Die Polizei Sachsen informierte auf "X", dass ein Tatverdächtiger gestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Trotzdem verlaufe der Einsatz bisher "weitgehend friedlich", erklärte Polizeisprecher Olaf Hoppe.

Über die Leipziger Stadtgrenzen hinaus war die linke Szene in den vergangenen Wochen zur Teilnahme an der "Anfita means Free Palestine"-Demo in Connewitz mobilisiert worden.

Dem Aufzug stehen verschiedene pro-israelische Demos gegenüber, weshalb die Behörden vor möglichen gewaltvollen Ausschreitungen beim Aufeinandertreffen der beiden gegnerischen Lager gewarnt hatten.

Insgesamt werden mehr als 3000 Teilnehmende erwartet. Aufgrund einer kurzzeitigen Sperrung des Hauptbahnhofs kam es allerdings zu zahlreichen Verzögerungen bei der Anreise.

Wie sich außerdem herausstellte, könnte der Samstag weitaus weniger konfrontativ ablaufen als erwartet: Laut den Co-Veranstaltern Handala sei die ursprüngliche "Free Palestine"-Demo-Route durch Connewitz von der Stadt Leipzig in Hinblick auf die Gefahrenlage "untersagt" worden.

Der Aufzug soll sich nun nicht in Richtung Süden, sondern über die Karli bis zum Augustusplatz bewegen. Die für 13 Uhr angesetzte Kundgebung am Connewitzer Kreuz fand trotzdem wie geplant statt, zumindest hier standen sich die beiden gegnerischen Lager also direkt gegenüber.