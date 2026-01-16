"Uneinigkeit unter uns hilft den Nazis": Linke Politiker fordern Deeskalation vor Connewitz-Demo

Leipzig - Vor den Demonstrationen im Leipziger Stadtteil Connewitz am Samstag, fordern führende sächsische Linken-Politiker einen friedlichen Verlauf.

Führende sächsische Linken-Politiker, darunter Anja Eichhorn (39, l.), Marco Böhme (35, M.) und Nam Duy Nguyen (29, r.) fordern einen friedlichen Umgang. (Archivbilder) © Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa; Jan Woitas/dpa

"Wir wissen, dass die Demoanliegen für viele mit starken Emotionen verbunden sind. Trotzdem rufen wir alle dazu auf, friedlich und besonnen zu demonstrieren. Diskutiert, streitet, aber mit Worten", heißt es in einer Stellungnahme, die von den beiden Leipziger Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (47) und Nam Duy Nguyen (29), Fraktionschefin Susanne Schaper (47) und der Parteiführung mit Anja Eichhorn (39) und Marco Böhme (35) unterzeichnet ist.

Unterschiedliche Perspektiven müssten solidarisch diskutiert werden, hieß es. "Uneinigkeit unter uns hilft den Nazis, die uns spalten wollen, weil wir ihre konsequentesten Gegner sind."

Man wolle gemeinsam für eine Welt kämpfen, in der alle Menschen ein friedliches und sicheres Leben führen können.

"Niemand sollte Demonstrierenden pauschal und ohne Belege Antisemitismus oder antimuslimischen Rassismus unterstellen." Die Linke lehne alle Formen von Menschenfeindlichkeit entschieden ab.