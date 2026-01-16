"Uneinigkeit unter uns hilft den Nazis": Linke Politiker fordern Deeskalation vor Connewitz-Demo

Vor den Demonstrationen im Leipziger Stadtteil Connewitz am Samstag, fordern führende sächsische Linken-Politiker einen friedlichen Verlauf.

Von Jörg Schurig

Leipzig - Vor den Demonstrationen im Leipziger Stadtteil Connewitz am Samstag, fordern führende sächsische Linken-Politiker einen friedlichen Verlauf.

Führende sächsische Linken-Politiker, darunter Anja Eichhorn (39, l.), Marco Böhme (35, M.) und Nam Duy Nguyen (29, r.) fordern einen friedlichen Umgang. (Archivbilder)
Führende sächsische Linken-Politiker, darunter Anja Eichhorn (39, l.), Marco Böhme (35, M.) und Nam Duy Nguyen (29, r.) fordern einen friedlichen Umgang. (Archivbilder)  © Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa; Jan Woitas/dpa

"Wir wissen, dass die Demoanliegen für viele mit starken Emotionen verbunden sind. Trotzdem rufen wir alle dazu auf, friedlich und besonnen zu demonstrieren. Diskutiert, streitet, aber mit Worten", heißt es in einer Stellungnahme, die von den beiden Leipziger Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (47) und Nam Duy Nguyen (29), Fraktionschefin Susanne Schaper (47) und der Parteiführung mit Anja Eichhorn (39) und Marco Böhme (35) unterzeichnet ist.

Unterschiedliche Perspektiven müssten solidarisch diskutiert werden, hieß es. "Uneinigkeit unter uns hilft den Nazis, die uns spalten wollen, weil wir ihre konsequentesten Gegner sind."

Man wolle gemeinsam für eine Welt kämpfen, in der alle Menschen ein friedliches und sicheres Leben führen können.

"Niemand sollte Demonstrierenden pauschal und ohne Belege Antisemitismus oder antimuslimischen Rassismus unterstellen." Die Linke lehne alle Formen von Menschenfeindlichkeit entschieden ab.

Die Polizei bereitet sich am Samstag auf einen Großeinsatz vor. (Archivbild)
Die Polizei bereitet sich am Samstag auf einen Großeinsatz vor. (Archivbild)  © Sebastian Willnow/dpa

Im Leipziger Stadtteil Connewitz werden sich am Samstag zwei Lager gegenüberstehen, die zum Nahost-Konflikt unterschiedliche Positionen vertreten. Für die Demonstrationen wurde überregional mobilisiert.

Der sächsische Verfassungsschutz rechnet mit einer aufgeheizten Stimmung. Die sächsische Polizei will mögliche Straftaten konsequent ahnden und wird von Kollegen aus anderen Bundesländern unterstützt.

