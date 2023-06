Abgeordnete Juliane Nagel kritisiert Demo-Verbot: "Rechtlich und politisch höchst zweifelhaft"

Leipzig - Die Leipziger Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (44, Die Linke ) hat Versammlungsverbote in der Stadt an diesem Samstag scharf kritisiert.

Schon in der Nacht zu Samstag war es zu Ausschreitungen gekommen. Alle aktuellen Entwicklungen zum "Tag X" könnt Ihr in unserem Ticker nachlesen.

In linken Kreisen war nach dem Urteil gegen die Studentin Lina E. (28) bundesweit für die Demonstration am Samstag mobilisiert worden.

Juliane Nagel war erst vor zwei Tagen in die Schlagzeilen geraten: Nach der von ihr angemeldeten "Tag der Jugend"-Demo am Donnerstag war sie in eine Polizei-Maßnahme geraten und in Handschellen abgeführt worden. Schon in diesem Zusammenhang sprach sie von "schikanösen" Methoden seitens der Polizei.