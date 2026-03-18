Mit prominenter Unterstützerin: Hunderte Menschen protestieren vor Buchmesse-Festakt gegen Weimer

Leipzig - Mehrere Hundert Menschen haben am Mittwoch in Leipzig gegen die Kulturpolitik des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Wolfram Weimer (61, parteilos), protestiert. Sie versammelten sich vor dem Gewandhaus, in dem er am Abend eine Rede beim Festakt zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse halten sollte.

Zahlreiche Menschen demonstrierten am Mittwoch gegen Wolfram Weimer (61, parteilos). © Hendrik Schmidt/dpa

Teilnehmer der Kundgebung hielten Schilder hoch, auf denen der Rücktritt Weimers gefordert oder er als "Kulturkampfminister" bezeichnet wurde. Unter den Demonstranten war auch Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt (59).

Auf der Demonstration wurde ein Statement der drei linken Buchläden verlesen, die der Kulturstaatsminister von der Liste der Nominierten für den Deutschen Buchhandlungspreis hatte streichen lassen.

Sie seien in vielerlei Hinsicht überwältigt, erklärten die Buchhändler. "Wir freuen uns sehr, dass sich solidarische Menschen versammeln, um sich gegen die peinliche Praxis des Kulturkampfministers Wolfram Weimar zu wehren."

"Wir haben uns auf einen Preis beworben, hätten ihn bekommen, wurden belogen und nachträglich gestrichen, weil wir einem erzkonservativen Minister nicht in den Kram passen. Er bläst zum Angriff auf Buchläden, auf Orte der Irritation, wo sich Menschen über die Welt, in der sie leben müssen, informieren können", hieß es weiter.

Die Buchläden aus Berlin, Bremen und Göttingen klagen gegen die Entscheidung des Kulturstaatsministers.