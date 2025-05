Neue, gefährliche Droge Fentanyl in Deutschland: "Es ist ein stiller, schneller Tod"

Die Sendung Stern TV macht in der Folge vom Mittwoch auf die Droge Fentanyl aufmerksam, die sich langsam in Deutschland ausbreitet und als sehr gefährlich gilt.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Das Mittel Fentanyl soll Menschen bei starken Schmerzen helfen, doch das synthetische Opioid ist auch eine berüchtigte Droge, die in den USA schon zu Hunderttausenden Toten geführt hat. Auch in Deutschland konsumieren Junkies inzwischen den gefährlichen Wirkstoff!

Alles in Kürze Fentanyl ist eine gefährliche Droge, die in Deutschland auf dem Vormarsch ist

Die Droge kann bereits in einer Dosis von zwei Milligramm tödlich sein

In Frankfurt am Main gibt es bereits Fälle von Fentanyl-Konsum

Die Frankfurter Sozialdezernentin Elke Voitl warnt vor der Gefahr von Fentanyl

Fentanyl ist 50-mal stärker als Heroin und gilt als häufigste Todesursache in den USA Mehr anzeigen

Das Opioid Fentanyl ist ein starkes Schmerzmittel, doch der Wirkstoff ist in den USA schon lange auch als äußerst gefährliche Droge bekannt. © Rick Bowmer/AP/dpa Die RTL-Sendung "Stern TV" machte in der am Mittwoch ausgestrahlten Folge am Beispiel des Bahnhofsviertels von Frankfurt am Main auf Fentanyl in der Bundesrepublik aufmerksam. Die aus der RTLZWEI-Serie "Hartes Deutschland" bekannte Frankfurter Drogenabhängige Nelly (34) gibt gegenüber "Stern TV" offen zu: "Ich rauche Fentanyl." Pro Tag gebe sie 60 bis 80 Euro für Fentanyl-Pflaster aus, um an das Opioid zu gelangen. Um den Drogenkonsum zu finanzieren, prostituiere sie sich, sie habe "drei Stammkunden". Die Frankfurterin gibt ebenfalls zu, dass sie es bedauert, mit Fentanyl jemals in Kontakt gekommen zu sein. Denn es sei enorm schwer, von der Droge wieder loszukommen. Das Opioid gilt als extrem gefährlich, da der Unterschied zwischen Rausch und Überdosis äußerst klein ist: Schon zwei Milligramm können für einen erwachsenen Menschen tödlich sein.

"Die Menschen werden sehr ruhig, sehr still, schlafen ein, es gibt einen Atemstillstand"