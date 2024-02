Teenager (†14) stirbt an U-Bahn-Station - Polizei warnt vor Droge: "Wie eine Bombe"

In Spanien starb ein 14-Jähriger, nachdem ihm offenbar von seinen Freunden heimlich die Droge Tusi, auch "rosa Kokain", in seinen Energy-Drink gemischt wurde.

Von Simone Bischof

Madrid (Spanien) - Der Name klingt wie eine klebrige Süßigkeit, doch in Wahrheit ist "rosa Kokain" eine gefährliche Droge. In Spanien starb am Wochenende ein 14-Jähriger an dem Rauschmittel.

Rettungskräfte am Unglücksort konnten einen 14-Jährigen nicht mehr retten, nachdem ihm vermutlich eine Droge ins Getränk gemischt worden war und er es zu sich genommen hatte. (Symbolbild) © 123rf.com/macor Der Junge namens Ryan lebte mit seiner Familie in Getafe, etwa 14 Kilometer südlich des Stadtzentrums von Madrid. Bevor der Teenager am vergangenen Freitag die Wohnung verließ, erzählte er seiner Mutter, dass er sich mit ein paar Freunden treffen würde. Er kehrte nicht nach Hause zurück. Ein paar Stunden später klingelte das Telefon. Der Anruf kam von Ryans Handy, doch die Polizei war dran und teilte der Mutter mit, dass ihr Junge beim Verlassen einer U-Bahn-Station gestürzt sei und ärztliche Hilfe benötige, berichtet die Tageszeitung El Pais. Sie erfuhr auch, dass er in dem Moment benommen gewesen sei, aber bei Bewusstsein. Doch kurz darauf erlitt er einen Herz-Kreislauf-Stillstand und starb. Drogen Riesiger Fund in Osnabrück: Umzugskartons entpuppen sich als Drogenversteck Unglaublich: Ryans Angehörige erzählten, sie hätten noch am selben Tag in den sozialen Netzwerken ein Video gesehen, in dem zwei andere Jungs, die mit Ryan zusammen gewesen sein sollen, sich über jemanden lustig machten, dem sie zwei Gramm der Droge Tusi, auch "rosa Kokain" genannt, in sein Energy-Getränk gemischt hatten. Der Clip wurde inzwischen gelöscht. Bis dahin wusste die Familie allerdings noch nicht, was mittlerweile passiert war. Nach dem Anruf waren sich die Angehörigen jedoch sicher, dass es sich bei dieser Person um Ryan handelte und er Opfer eines Streichs wurde, der tödlich endete.

Vorläufig keine Mordermittlungen