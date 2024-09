Carolabrücke: Spurensuche nach den Gründen

Dresden - Dresden unter Schock! Mitten in der Nacht krachte der westliche Zug der dreigliedrigen Carolabrücke mitsamt Fußweg und Straßenbahntrasse in die Elbe. Wie durch ein Wunder kam offenbar kein Mensch zu Schaden. Die Polizei sieht keine Anhaltspunkte für einen möglichen Anschlag oder eine Straftat. Erste Analysen zur Unglücksursache deuten auf Rostschäden hin.

Unvorstellbar: Der westliche Zug der dreigliedrigen Carolabrücke ist mitsamt Fußweg und Straßenbahntrasse in die Elbe gestürzt. © DPA/Robert Michael

Es geschah gegen 3 Uhr in der Nacht: "Es gab ein großes, schweres Geräusch. Der Boden hat gewackelt" - so beschrieben es Polizisten (via Funkspruch um 3.02 Uhr), die das Unglück in Hörweite erlebten und an der nahen Synagoge zum Objektschutz eingeteilt waren.

Auf einem Video des Fraunhofer-Instituts ist zu sehen, wie das etwa 100 Meter lange Teilstück des Brückenzuges ("C") plötzlich einstürzt - während der Auto-Verkehr auf den anderen beiden zunächst nicht betroffenen Brückenzügen ("A" und "B") normal weiterrollte. Zehn Minuten zuvor hatte noch eine Straßenbahn die Brücke gequert.



Kurz darauf gingen zwei wichtige Fernwärmeleitungen, die durchs Brückenbauwerk führen, zu Bruch, und auf der Altstädter Seite schossen Unmengen heißes Wasser (um 100 Grad) heraus, fluteten das Terrassenufer. Notfall-Maßnahmen der SachsenEnergie griffen, die entsprechenden Leitungen konnten abgeriegelt werden.

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr sperrten die Umgebung ab, sichteten mit Fachleuten das Bauwerk. Man habe "null Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten", sagte Polizeisprecher Thomas Geithner (50) mit Blick auf einen möglichen Anschlag oder Sabotageakt. Eine Explosion kurz vorm Einsturz sei nicht wahrgenommen worden.

Der städtische Abteilungsleiter "Brücken- und Ingenieurbauwerke" Holger Kalbe (54) äußerte nach persönlicher Sichtung die Vermutung, Korrosion könnte die Stahlstäbe der Spannbetonbrücke angegriffen haben. Der Rost könne durch den Mineralstoff Chlorid entstanden sein, etwa durch den Einsatz von Streusalz im Winter.