Entscheidung im Spuren-Streit um Carolabrücke gefallen!

Dresden - Vier Autospuren oder weniger - das war im Stadtrat die entscheidende Frage zum mit Spannung erwarteten Brückenentscheid. Der Bau-Ausschuss hatte vier Fahrspuren empfohlen, was ein Bündnis von CDU, Team Zastrow (TZ), FDP/FB mit Unterstützung der AfD und BSW durchgesetzt hatte. Das linke Lager schüttelte am Donnerstag noch ein Ass aus dem Ärmel.

Weg mit der alten Carolabrücke, her mit der neuen: Die Elbüberquerung soll künftig vierspurig sein. (Archivfoto) © Eric Münch

Gleich zu Beginn zogen die Grünen ihren "Joker", ließen den früheren Straßenbauamtsleiter Reinhard Koettnitz (70) sprechen. Der präsentierte Forschungszahlen, wonach in Metropolen der Autoverkehr in den letzten Jahren gesunken sei, der Radverkehr zugenommen habe. "Vier Fahrstreifen für Kfz sind überdimensioniert", Kosten würden steigen, je breiter so ein Bauwerk werde, so Koettnitz. Die SPD schloss sich an: "Wir sollten auf unsere Experten hören. Die Lösung darf uns in zwei Jahren nicht auf die Füße fallen".

TZ hingegen verteidigte die Ausschuss-Empfehlung: Damit könne man schnell und auch schön bauen, hätte eine leistungsfähige Brücke für alle. Der Kompromiss sei, dass diese dann breiter als zuvor würde, was aber an den Radstreifen liege.

BSW erinnerte an die Waldschlößchenbrücke, die trotz aller Widerstände "zum Glück" gebaut wurde. FDP/FB zweifelte die Experten-Zahlen bzw. Prognosen zum sinkenden Kfz-Verkehr an.

PVP sprach sich für einen Ideenwettbewerb und "echte Bürgerbeteiligung" aus. Man wisse aktuell zu wenig, um sich vorab konkret etwa auf Spuren festzulegen.