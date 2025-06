Bau-Ausschuss hat entschieden: So viele Autospuren soll die Carolabrücke kriegen

Dresden - Die neue Carolabrücke soll mit vier Autospuren gebaut werden. Dafür stimmte der Bau-Ausschuss nach langer Diskussion hinter verschlossenen Türen in der Nacht zum Dienstag. Das Votum gilt als Vorentscheidung für die Doppelsitzung des Stadtrats am Donnerstag und Freitag, auf der sich die Räte aber noch anders entscheiden können.

Alles in Kürze

"Die letzte Entscheidung soll dann der Stadtrat treffen", erklärt Veit Böhm (60, CDU). Den Mehrheitsbeschluss im Ausschuss hält er "für ein wichtiges Signal, dass der Stadtrat in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen".

So fand der gemeinsame Antrag von CDU , Team Zastrow (TZ) und FDP/FB, der unter anderem eine vierspurige Brücke vorsieht, eine Mehrheit von sieben zu fünf Stimmen. Während sich die Räte von AfD und BSW dem Bündnis anschlossen, stimmten SPD, Grüne , Linke und PVP dagegen.

Stefan Engel (32, SPD) übt Kritik. © Thomas Türpe

Die SPD hingegen, die für drei Spuren plädierte, befürchtet nun eine breitere Brücke um die 40 Meter (bislang 33 Meter) und infolge Mehrkosten in zweistelliger Millionenhöhe. Auch 15 Verkehrsexperten hatten solche Sorgen geäußert.

"Es ist haarsträubend, wie der Rat der Dresdner Verkehrswissenschaft ignoriert wird. Eine vierspurige Brücke ist überdimensioniert und erreicht Autobahnbreite", kritisiert SPD-Rat Stefan Engel (32).

Außerdem erwartet er mit dem Beschluss nun kein schlankes Verfahren mehr und damit keinen Baustart vor 2028. "Der Stadtrat sollte am Donnerstag zur Vernunft kommen", mahnt er.

Böhm will die Kritik so nicht gelten lassen. Aus seiner Sicht wäre jetzt eine um die 37 Meter breite Brücke (ein- bis zweizügig mit vier Autospuren, Gleisen und Radwegen) möglich, die sich damit auch an der Kosten-Planung der Verwaltung von rund 140 Millionen Euro orientiere. Auch sei aus seiner Sicht kein längeres Bauverfahren zu erwarten.