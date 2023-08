"Das ist großartig!" Darum sind Ablehnungen für Schweighöfer kein Problem

Am Freitag startet auf Netflix der Thriller "Heart of Stone" mit Matthias Schweighöfer (42). © PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Vor der Kamera, im Regie-Sessel oder als Produzent ist der Künstler bereit, Hollywood zu erobern.

Im Playboy-Interview erzählt Schweighöfer in der neuen Ausgabe, die seit dem heutigen Donnerstag am Kiosk liegt, dass er es nicht unbedingt darauf anlegt, auch weltweit zum Superstar zu werden.

"Ich möchte in Hollywood einfach gute Sachen machen und schauen, was passiert. Ich möchte mein Herz reinhauen, so wie ich das in Deutschland gemacht habe", so Schweighöfer im Playboy.

Dass er dabei aber auch mal scheitern kann, ist für ihn absolut kein Problem. Ganz im Gegenteil!

Denn für eine Rolle abgelehnt zu werden, helfe sogar: "Das ist großartig. Damit verstehst du, dass du nichts Besonderes bist, sondern ackern und Energie investieren musst. Und das ist eine Frage der Ausdauer. Denn es geht hier darum, sich auf die lange Strecke zu behaupten."