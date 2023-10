"Playboy"-Umfrage findet heraus: Er ist der männlichste Deutsche!

München - Das Männermagazin " Playboy " wollte es ganz genau wissen. Wer ist in den Augen der Leser der maskulinste prominente Deutsche?

"Aus rein weiblicher Sicht landete hingegen der in München geborene und lebende österreichische Schauspieler Elyas M'Barek (41) auf dem ersten Platz des Männlichkeit-Rankings (Frauen: 57 Prozent, Männer: 41 Prozent)", teilte der Playboy am Dienstag mit.

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschung-Instituts Norstat im Auftrag des Magazins konnte ein Schauspieler die meisten Stimmen auf sich vereinen.

Vorbild-Funktion? Fehlanzeige. Für 96 Prozent der Befragten ist der Entertainer Oliver Pocher (45) in dieser Kategorie keine Option. © Henning Kaiser/dpa

Zu den wichtigsten Attributen, die als "männlich" angesehen werden, zählen laut den Befragten vor allem Stärke, Verantwortungsbewusstsein und Mut.

Das war nicht immer so. "Dominanz zum Beispiel, die aus Sicht von 46 Prozent der Befragten die klassisch-traditionelle Maskulinität ausmachte, empfinden heute nur noch 32 Prozent der Deutschen als besonders männlich." 86 Prozent der Befragten sind sich übrigens auch einig, dass ein echter Mann auch offen über seine Gefühle reden kann.

Die beiden Schauspieler sind auch in Sachen Vorbild-Funktion neben FC-Bayern-Star Thomas Müller (34), Moderator Kai Pflaume (56) und Sänger Mark Forster (40) unter den Top 5.

Schlusslicht in dieser Kategorie ist der Entertainer Oliver Pocher (45, vier Prozent).

1020 repräsentativ ausgewählte Frauen und Männer in Deutschland haben an der Umfrage teilgenommen. Die November-Ausgabe des Playboys erscheint am Donnerstag, dem 12. Oktober.