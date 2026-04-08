08.04.2026 14:06 "Sporty Spice" Mel C. im Playboy: "Seit wir Spice Girls alle 50 sind, ist unser Band wieder richtig eng"

Spice Girl Melanie C ist schon lange eine gestandene "Spice Woman". Dass sie mit ihrer Girlie-Band von damals noch einmal auf Tour geht, wäre ihr Wunsch.

Von Marco Schimpfhauser

München - Kommt es zu einer (noch) unangekündigten Reunion der legendären "Spice Girls"? Im Playboy hat Girlgroup-Mitglied Melanie Chisholm (52) eine vielleicht für Fans vielversprechende Aussage getroffen. Sie wurde als "Sporty Spice" in den 90er-Jahren berühmt.

"Sporty Spice" war nicht nur ein Image: Die 52-jährige Popsängerin Melanie Chisholm trainiert auch Jahrzehnte nach ihrem Durchbruch weiterhin ihren Körper. © Playboy/Charles Dennington Nach den letzten gemeinsamen Auftritten 2007 und 2019 hofft "Mel C." auf eine Tournee im Jahr 2026. Und das hat einen sehr klaren Grund. "Schließlich wird 'Wannabe' 30 Jahre alt, das sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen", sagt die Sängerin in der deutschen Ausgabe des aktuellen Playboys. Mit "Wannabe" schoss die fünfköpfige britische Band 1996 in die Charts. Es sollte kein One-Hit-Wonder bleiben, auch wenn international die Debütsingle ganz klar das erfolgreichste Lied war. Playboy Von wegen "Mannweiber": Nackt-Demo der Spitzensportlerinnen gegen Körper-Klischees "Spice Up Your Life", "Mama", Viva Forever" oder "2 Become 1" sind dennoch immer noch im Radio zu hören. Kommt es also zur großen Geburtstags-Tour? So sehr "Sporty Spice" es sich wünschen würde, widerspricht sie dabei allerdings ihrer Band- und Namens-Kollegin Melanie Brown (50, "Scary Spice"). In einem Interview mit dem Magazin "Hello!" schloss "Mel B." nämlich ein Comeback der Band für dieses Jahr kürzlich aus.

Wechselhafte Meinungen bei den einzelnen Spice Girls