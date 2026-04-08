"Sporty Spice" Mel C. im Playboy: "Seit wir Spice Girls alle 50 sind, ist unser Band wieder richtig eng"
München - Kommt es zu einer (noch) unangekündigten Reunion der legendären "Spice Girls"? Im Playboy hat Girlgroup-Mitglied Melanie Chisholm (52) eine vielleicht für Fans vielversprechende Aussage getroffen. Sie wurde als "Sporty Spice" in den 90er-Jahren berühmt.
Nach den letzten gemeinsamen Auftritten 2007 und 2019 hofft "Mel C." auf eine Tournee im Jahr 2026. Und das hat einen sehr klaren Grund.
"Schließlich wird 'Wannabe' 30 Jahre alt, das sollten wir nicht unter den Tisch fallen lassen", sagt die Sängerin in der deutschen Ausgabe des aktuellen Playboys.
Mit "Wannabe" schoss die fünfköpfige britische Band 1996 in die Charts. Es sollte kein One-Hit-Wonder bleiben, auch wenn international die Debütsingle ganz klar das erfolgreichste Lied war.
"Spice Up Your Life", "Mama", Viva Forever" oder "2 Become 1" sind dennoch immer noch im Radio zu hören.
Kommt es also zur großen Geburtstags-Tour? So sehr "Sporty Spice" es sich wünschen würde, widerspricht sie dabei allerdings ihrer Band- und Namens-Kollegin Melanie Brown (50, "Scary Spice").
In einem Interview mit dem Magazin "Hello!" schloss "Mel B." nämlich ein Comeback der Band für dieses Jahr kürzlich aus.
Wechselhafte Meinungen bei den einzelnen Spice Girls
Genau hier lohnt sich jedoch ein zweiter Blick. Zu diesem Zeitpunkt hatte nämlich Melanie Chisholm zuerst einem Comeback eine Absage erteilt.
Darauf reagierend sagte Melanie Brown in dem Interview: "Wenn ich an das Touren denke und an das Gefühl, das es mir gegeben hat: Da war ich ganz in meinem Element." Und sie fügt an: "Man kann nicht ständig alle drängen, auf Tour zu gehen, wenn sie es nicht wollen."
Sind also beide durchaus willens und reden nur aneinander vorbei? Immer wieder zeigen sich die fünf Frauen unterschiedlich eingestellt gegenüber einer gemeinsamen Show.
Mal taucht Victoria "Posh Spice" Beckham (51) bei gemeinsamen Projekten auf, mal nicht. Mal steht die einstige Aussteigerin "Baby Spice" Emma Bunton (50) mit auf den Fotos, mal nicht. Allgemein scheint Geri Halliwell (53, "Ginger Spice") der Sache offen gegenüberzustehen. Es bleibt also spannend.
Im Playboy allerdings spricht nur eine des Pop-Quintetts. Und auch über mehrere Themen als nur eine Wannabe-Reunion. Beispielsweise über das Leben jenseits der 50, über die bevorstehende Fußball-WM oder den Titelsong ihres neuen Albums "Sweat" - und was er mit Arnold Schwarzenegger zu tun hat.
Das Album erscheint am 1. Mai, der neue Playboy schon am Donnerstag (9. April) sowohl digital als auch am Kiosk.
Titelfoto: Playboy/Charles Dennington