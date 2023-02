Klima-Aktivist stürmt Bühne - Loreen muss Live-Auftritt abbrechen

Malmö (Schweden) - Beim schwedischen " Eurovision Song Contest "-Vorentscheid "Melodifestivalen" ist es zu einem Zwischenfall gekommen, durch den Superstar Loreen (39) ihren Auftritt abbrechen musste. Sie durfte wiederholen - und gilt spätestens jetzt als Favoritin auf die Teilnahme am ESC in Liverpool.

Während der deutsche Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" am kommenden Freitag (3. März, 22.20 Uhr/ARD) über die Bühne geht, sind am gestrigen Samstag in Schweden wichtige Entscheidungen gefallen.

Neben Loreen schaffte auch die Band "Smash Into Pieces" den direkten Sprung ins Melodifestivalen-Finale. © IMAGO/TT

Neben der Sängerin zogen auch die Jungs von "Smash Into Pieces" mit dem Song "Six Feet Under" direkt ins Mello-Finale ein, das am 11. März in Solna ausgetragen wird. Schon jetzt gilt Loreen dort als klare Favoritin, nach Liverpool entsendet zu werden.

Am Sonntag wurde bekannt, was es mit dem unbekannten Flitzer auf sich hatte. Er gehört einer Klimaaktivisten-Gruppierung an, die sich für den Erhalt von in Mooren entstehendem Torf einsetzt. Auf ihrer Instagram-Seite bestätigten sie die Aktion bei dem TV-Event.

Es sei "Zeit, jetzt aufzuwachen. Wir alle müssen unsere moralische Verantwortung wahrnehmen und Druck auf die Politiker ausüben. (...) Wir fordern, dass die Regierung den schädlichen Torfabbau sofort verbietet." Torf sei gefährlicher als Kohle, Öl und Gas. "Wie kann die politische Untätigkeit inmitten der größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte fortgesetzt werden?"

Weiterhin bedankten sie sich bei Loreen, dass sie trotz des Abbruchs so "verdammt cool" geblieben ist.

Übrigens: Die Sendeanstalt SVT war auf einen möglichen Zwischenfall vorbereitet. Laut Informationen des "Aftonbladet" waren die Security-Leute sogar mit Aceton ausgestattet, um mögliche Klebeaktionen sofort auflösen zu können.