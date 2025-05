ESC-Sieger JJ schockiert mit Israel-Aussage, Angehörige von Hamas-Geiseln reagieren überraschend

Am vergangenen Wochenende fand der 69. ESC statt, an dessen Ende Sänger JJ (24) zum Sieger gekürt wurde. Der Österreicher erzürnte Ukrainer und Israel.

Von Niklas Perband

Basel/Wien - Am vergangenen Wochenende fand in Basel der 69. Eurovision Song Contest (ESC) statt, an dessen Ende Sänger JJ (24) zum Sieger gekürt wurde. Doch die Tage danach brachten dem Österreicher auch viel negativen Trubel. Nicht nur in der kriegsgebeutelten Ukraine hatte er sich unbeliebt gemacht, auch mit seinen Israel-Aussagen sorgte er für Unverständnis. Umso überraschender machten ihm die Geschwister zweier Hamas-Geiseln nun ein Angebot.



JJ (24) gewann den ESC für Österreich. © dpa | Jens Büttner Mit seinem Song "Wasted Love" sammelte Johannes Pietsch, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, insgesamt 436 Punkte, verwies damit die israelische Sängerin Yuval Raphael (24, 357 Punkte) - eine Überlebende des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 - auf Rang 2. Im Gespräch mit der spanischen Zeitung El Pais ließ JJ sich dann trotz des Schicksals seiner ärgsten Konkurrentin in dieser Woche zu folgender Aussage hinreißen: "Es ist sehr enttäuschend, dass Israel noch am Wettbewerb teilnimmt. Ich würde mir wünschen, dass der Eurovision Song Contest nächstes Jahr in Wien stattfindet – ohne Israel."

Der 24-Jährige verglich das Land auch mit Russland, indem er behauptete: "Beide sind Angreifer." Der Aufschrei war groß, wenig später ruderte Pietsch wieder etwas zurück. Israels Botschafter in Österreich, David Roet (61), schrieb danach auf X: "Ich lade ihn herzlich ein, Israel zu besuchen - ich bin sicher, auch Yuval würde sich freuen, ihn zu treffen. Manchmal kann es einen großen Unterschied machen, eine andere Perspektive zu hören." An diesem Wochenende folgte eine weitere, überraschendere Einladung zu einem persönlichen Treffen. Die Geschwister von Evyatar David (24) und Guy Gilboa-Dalal (24), zwei junge Männer, die sich immer noch in Gefangenschaft der Hamas befinden, suchen nun das Gespräch mit dem ESC-Gewinner.

Yuval Raphael (24) war beim ESC für Israel an den Start gegangen. © dpa | Jens Büttner

Vermummte und bewaffnete Mitglieder der Terrororganisation Hamas gehen in Nuserait im Gazastreifen in Stellung. © dpa/AP | Abdel Kareem Hana

Geschwister von Hamas-Geiseln suchen das Gespräch, auch Kritik aus der Ukraine